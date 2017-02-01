Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Что нового в лечении рака
В ДНР рассказали "о реальных потерях украинских силовиков"
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
Лучшие друзья девушек: культовые украшения из фильмовЭкономить в кинематографе не принято, поэтому стоимость драгоценностей исчисляется порой миллионами долларов
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
"Огромные потери": ДНР про погибших среди ВСУ - СМИ
Секретарь Порошенко про Авдеевку: Почти катастрофа
Питт вывез вещи Джоли из их дома в Лос-Анджелесе
Пара делает совместные снимки, находясь в разных уголках планеты
66-летняя Надежда Бабкина показала своё "истинное лицо" - СМИ
Bild: разговор с Путиным для Трампа важнее Меркель
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
07:11 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске закрыли два незаконных снегоотвала

Два незаконных снегоотвала в областном центре закрыты после вмешательства новосибирской прокуратуры. Сегодня в ведомстве подвели итоги общегородской проверки площадок для вывоза снега. Несоблюдение решения суда, нарушение требований водного законодательства.

Источник: Вести - Новосибирск

Пустой снегоотвал — маленькое счастье огромного, пятисотквартирного дома. С шумным соседством жильцы боролись долго, в 2014-м суд помог — площадку закрыли. Но в декабре снегоотвал на Лазурной воскрес, как Феникс — по воле чиновников.

Мария, жительница дома по ул. Лазурная, 6: «Наш совет дома — они собрали подписи и поехали в прокуратуру, потому что они же сами добились того, чтобы закрыли снегоотвал, а он опять открылся».

Сегодня на воротах замок. Ни души, ни машин — итог проверки прокуратуры. Аналогичная ситуация на улице Большой. Минус 2 незаконно работающих снегоотвала из общегородского списка. Если бы таковой вообще существовал. Это — отдельная претензия прокуроров к мэрии. Список быть обязан, более того — доступен на сайте города. Но его — не было. В довесок к формальным нарушениям — воздействие на экологию.

Олеся Герасименко, корреспондент: «Из шести проверенных прокуратурой снегоотвалов оказалось, что три находятся в водоохранной зоне, в том числе и этот — на улице Воинской. По нормативам от снегоотвала до реки должно быть не менее ста метров. Здесь же, как выяснили проверяющие, значительно меньше.

Кто нарушил границы и какую ответственность понесет — сейчас устанавливают прокуроры. В мэрии же должны учесть замечания ведомства, и пока зима не закончилась — составить список снегоотвалов.

Яна Рубан, старший помощник прокурора г. Новосибирска: «Также необходимо мэрии провести ревизию всех площадок на территории города Новосибирска, с учетом тех нарушений, которые мы указали, потому что нашими был проведена проверка выборочно А сейчас мэрия уже самостоятельно будет устранять нарушения на аналогичных».

Срок на работу над ошибками — до конца сезона. Будущей зимой — за повторные нарушения придётся поплатиться штрафами.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новосибирцы назвали грузчиков и сантехников самыми пьющими
Большинство американцев поддержали иммиграционный указ Трампа
СМИ узнали о возможном повышении Анатолия Сердюкова
Российские олимпийцы проигнорировали приказ МОК вернуть медали
Правительство приняло решение о повышении пенсионного возраста
Бывшая сотрудница компании Трампа рассказала о его нарциссизме
WikiLeaks заявил о документах, связанных с Марин Ле Пен
Елизавета II посмертно помиловала тысячи гомосексуалистов
Спорт
Почему нашу паралимпийскую сборную не пускают на Игры-2018 Международный паралимпийский комитет отказал российским паралимпийцам в просьбе участвовать в квалификационных турнирах к Паралимпиаде-2018
Авто
320 км/ч по Москве: водитель без прав поговорил с журналистами Журналисты пообщались с мужчиной, который уверяет, что неоднократно превышал скоростной режим в Москве, разгоняясь в городе до 300 км/ч
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса Пэрис Джексон сыграет гуру соцсетей — «супершикарную», стильную и устрашающую героиню
Недвижимость
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Объявлен мораторий на строительство в центре Петербурга
Минстрой продлит программу помощи ипотечникам
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь