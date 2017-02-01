В Новосибирске закрыли два незаконных снегоотвала

Пустой снегоотвал — маленькое счастье огромного, пятисотквартирного дома. С шумным соседством жильцы боролись долго, в 2014-м суд помог — площадку закрыли. Но в декабре снегоотвал на Лазурной воскрес, как Феникс — по воле чиновников.

Мария, жительница дома по ул. Лазурная, 6: «Наш совет дома — они собрали подписи и поехали в прокуратуру, потому что они же сами добились того, чтобы закрыли снегоотвал, а он опять открылся».

Сегодня на воротах замок. Ни души, ни машин — итог проверки прокуратуры. Аналогичная ситуация на улице Большой. Минус 2 незаконно работающих снегоотвала из общегородского списка. Если бы таковой вообще существовал. Это — отдельная претензия прокуроров к мэрии. Список быть обязан, более того — доступен на сайте города. Но его — не было. В довесок к формальным нарушениям — воздействие на экологию.

Олеся Герасименко, корреспондент: «Из шести проверенных прокуратурой снегоотвалов оказалось, что три находятся в водоохранной зоне, в том числе и этот — на улице Воинской. По нормативам от снегоотвала до реки должно быть не менее ста метров. Здесь же, как выяснили проверяющие, значительно меньше.

Кто нарушил границы и какую ответственность понесет — сейчас устанавливают прокуроры. В мэрии же должны учесть замечания ведомства, и пока зима не закончилась — составить список снегоотвалов.

Яна Рубан, старший помощник прокурора г. Новосибирска: «Также необходимо мэрии провести ревизию всех площадок на территории города Новосибирска, с учетом тех нарушений, которые мы указали, потому что нашими был проведена проверка выборочно А сейчас мэрия уже самостоятельно будет устранять нарушения на аналогичных».

Срок на работу над ошибками — до конца сезона. Будущей зимой — за повторные нарушения придётся поплатиться штрафами.