В Новосибирске коммунальщиков могут оштрафовать на 250 тысяч за плохую чистку крыш и балконов

Оживленный перекресток в центре Левобережья. Вход в продуктовый магазин. Покупатели не подозревают об угрозе. С балкона верхнего этажа свисают большие сосульки. Директор торговой организации управляющую компанию поставила в известность. У крыльца сделали ограждение. Но покупатели его благополучно игнорируют. Хозяева балкона об опасных сосульках знают. Но по словам жилищников — на контакт не идут.

Любовь Приходько, мастер ЖЭУ: «А там бабушка с дедушкой живут, которые ничего не хотят и в квартиру не пускают, когда мы просимся, не дают возможности. И сами не убирают? И сами не убирают!».

Ольга Омелаенко, корреспондент: «В этом доме на улице Вертковской — с балконов на втором и третьем этаже свисает целый каскад из сугробов и льда. Внизу растянула лента. Но видно — когда глыбы начнут таять — эта лента точно никого не спасет».

Соседи подсказывают — хозяева одного балкона съехали. Другие дома почти не бывают. Как быть? К окончанию второго месяца снежной зимы подобные угрозы в Новосибирске — на каждом шагу. Большие снежные шапки на самовольно остекленных балконах верхних этажей чистить обязаны именно собственники. Если они не хотят или не могут — управляющая компания нанимает альпинистов и сбрасывает сугробы с сосульками за счет всего дома. Иначе крупный штраф — до 250 тысяч рублей. В итоге опасные козырьки жилищникам могут надоесть.

Ольга Герш, заместитель начальника отдела Государственной жилищной инспекции Новосибирской области: «В любом случае за управляющей организацией остается право обращения в суд о понуждении к приведению. Состава общего имущества многоквартирного дома к первоначальному состоянию. То есть инициировать демонтаж можно? Можно, если добровольно этого сделано не будет, то только в судебном порядке».

В этом доме на улице Федосеева до демонтажа самовольных козырьков так и не дошло. Хотя причины были очень веские. Почти 2 года назад после схода льда с одного из балконов на верхнем этаже погибла девушка.

Иван Некратов, житель дома ул. Федосеева, 2: «И люди осторожнее стали ходить, и управление дома постоянно снег чистит. Это был горький урок и теперь научились».

Впрочем, этот случай так и не дал ответа — кто все же несет ответственность за гибель человека от падения сосульки с балкона — собственник квартиры или управляющая компания? По факту причинения смерти по неосторожности уголовное дело тогда возбудили. Но позже прекратили по амнистии, так и не назвав виновных.