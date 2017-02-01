Суд не стал сдвигать сроки проектирования ремонта Коммунального моста
Заявителю рекомендовано предоставить дополнительные документы.
Заявителю рекомендовано предоставить дополнительные документы.
Арбитражный суд Красноярского края оставил без движения иск ФАУ «Российский дорожный НИИ» к Управлению дорог и благоустройства об изменении сроков проектирования ремонта Коммунального моста. Заявителю рекомендовано до 17 февраля предоставить дополнительные документы. Информация опубликована 31 января на официальном сайте краевого арбитража.
Напомним, Российский дорожный
Конкурс на создание документации по ремонту моста был объявлен мэрией в конце мая 2016 года. Начальная цена контракта составила 15 млн рублей. Представители ФАУ «РОСДОРНИИ» предложили выполнить работы дешевле начальной цены — за 7,5 млн рублей.
Ранее мэр Красноярска Эдхам Акбулатов заявил, что на Коммунальном мосту «особо важно привести в порядок