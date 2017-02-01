30 семей в Куйбышеве получили квартиры в новых домах

Новой жилплощадью семья Толчиных осталась довольна. Просторные комнаты, новая сантехника, приборы учета — всего этого в старом доме не было.

— Мы жили на улице Красная в доме на два хозяина, комната, кухня. Дом был деревянный, достаточно старый. И мы попали в эту программу, нам повезло. Здесь очень понравилось, конечно, и второй этаж, и квартира хорошая. Не ожидали, что кухня будет такая большая, — делится впечатлениями новосел Елена Толчина.

Ключи от новых квартир в этом доме получила тридцать одна семья. Наталья Максимцова с мужем и сыном уже начали переезд.

— Хочется под старость лет пожить в хороших условиях, спасибо администрации, Президенту за то, что под старость лет я, наконец-то, буду жить в хороших условиях, и вода у меня в доме будет, и машинку стиральную себе куплю в первую очередь, — говорит новосел Наталья Максимцова.

На покупку квартир выделено 42 миллиона рублей. Благодаря программе по переселению, снесут больше тысячи квадратных метров аварийного жилья. Чтобы новые квартиры не стали ветхими, застройщик порекомендовал соблюдать температурный режим и проветривать помещения.

— Дом строился в осенне-зимний период, поэтому могут возникнуть вопросы по эксплуатации. Конечно, нужно бережно относиться к домовому имуществу и следовать рекомендациям, которые даем мы и управляющая компания, — говорит генеральный директор строительной организации Александр Мамонов.

Еще 15 семей смогут отпраздновать новоселье в середине лета.