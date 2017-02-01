НКРЭКУ повысила тарифы на электричество для ТЭЦ

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Национальные комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила тарифы на отпуск электрической и тепловой энергии для ТЭЦ и когенерационных установок с 1 февраля 2017 года.

Об этом стало известно на заседании комиссии во вторник, 31 января, сообщает «Укринформ».

«Предлагаем учесть в тарифе на отпуск электрической энергии и производство тепловой для ТЭЦ и когенерационных установок стоимость природного газа на уровне 7090 грн/тыс. кубометров без транспортировки и без 3% маржи, а также суммы возмещения начисленных процентов за пользование привлеченными кредитными средствами для приобретения природного газа», — цитирует издание представителя комиссии.