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07:18 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

НКРЭКУ повысила тарифы на электричество для ТЭЦ

После решения комиссии для ПАО «Киевэнерго» тариф на отпуск электроэнергии увеличен с 1 февраля с 247,95 до 278,99 коп./КВт-ч, а для тепловой энергии — с 1096,23 до 1232,98 грн/Гкал.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Национальные комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила тарифы на отпуск электрической и тепловой энергии для ТЭЦ и когенерационных установок с 1 февраля 2017 года.

Об этом стало известно на заседании комиссии во вторник, 31 января, сообщает «Укринформ».

«Предлагаем учесть в тарифе на отпуск электрической энергии и производство тепловой для ТЭЦ и когенерационных установок стоимость природного газа на уровне 7090 грн/тыс. кубометров без транспортировки и без 3% маржи, а также суммы возмещения начисленных процентов за пользование привлеченными кредитными средствами для приобретения природного газа», — цитирует издание представителя комиссии.

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Таким образом, для ПАО «Киевэнерго» тариф на отпуск электроэнергии увеличен с 1 февраля с 247,95 до 278,99 коп./КВт-ч, а для тепловой энергии — с 1096,23 до 1232,98 грн/Гкал. Для другого киевского предприятия, ООО «Евро-Реконструкция», тариф на отпуск электроэнергии увеличен с 142,33 до 145,71 коп./кВт-ч, отпуск теплоэнергии — с 1044,47 до 1150,41 грн/Гкал.

Отметим, на текущей неделе НКРЭКУ планировала рассмотреть решение о повышении в феврале тарифов на тепло и воду для промышленности на 102,46 грн — до 1471,56 грн/Гкал, или на 7,48% больше текущих показателей, однако соответствующее постановление было снято комиссией с рассмотрения на заседании во вторник.

На днях вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что на сегодня нет никаких оснований говорить о увеличения в 2017 году тарифов на ЖКХ или газ.

Между тем на прошлой неделе стало известно о готовящемся подорожании водоснабжения.

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