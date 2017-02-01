Каждый россиянин с 1 февраля получил право на «дальневосточный гектар»

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU — Любой гражданин РФ с 1 февраля сможет получить в безвозмездное пользование «дальневосточный гектар», который, как считают в Минвостокразвития, является одним из эффективных инструментов, чтобы привлечь на Дальний Восток людей из других регионов страны.

«1 февраля может быть серьезный всплеск обращений», — заявил вице-премьер Юрий Трутнев в конце декабря прошлого года на совещании главы правительства Дмитрия Медведева с вице-премьерами. Он привел данные ВЦИОМа о том, что около 6% россиян твердо намерены выбрать себе «дальневосточный гектар» и около 7% еще думают над этим. «Вообще это более 10 млн человек, и для нас это будет очень серьезным испытанием», — сказал в связи с этим Трутнев.

В интервью, опубликованном в среду в «Российской газете», он сообщил, что к настоящему времени заявки на «дальневосточный гектар» подали уже более 36 тыс. человек. «Мы исходим из того, что распространение выделяемых участков на всю территорию России позволит увеличить цифру только за 2017 год до 100 тысяч человек», — отметил Трутнев.

Власти РФ рассматривают реализацию закона о «дальневосточном гектаре» как одна из мер привлечения населения в регион, в котором в настоящее время проживает 6,2 млн человек.