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06:41 (мск), источник: VN.RU

На 5% вырастут пенсии новосибирцев с 1 февраля

Очередная индексация пенсий и других социальных выплат у жителей Новосибирской области пройдет в феврале 2017 года. Выплаты увеличатся на 5,4%, исходя из роста потребительских цен за 2016 год.

Источник: РИА "Новости"

Индексация пенсий на уровень инфляции проводится ежегодно с целью сохранить покупательную способность неработающих пенсионеров.

Ежегодная индексация пенсий начнется с 1 февраля в Новосибирской области. Страховые пенсии и социальные выплаты увеличатся на 5,4% в соответствии с уровнем инфляции за 2016 год. Индексация коснется 753-х тысяч пенсионеров области.

В результате индексации в 2017 году средний размер страховой пенсии по области составит 13 191 рубль. Увеличение составит 673 рубля. А средний размер страховой пенсии по старости достигнет 13 468 рублей, увеличившись, по сравнению с 2016 годом, на 690 рублей. В целом за последние 5 лет средние размеры пенсий по старости выросли более чем на 4,2 тыс. рублей.

С 1 февраля на 5,4% увеличится и пособие на погребение. Его размер составит 6 774 рубля 70 копеек. Данное пособие органы ПФР выплачивают в случае смерти неработающих пенсионеров.

Также произойдет увеличение ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), которые получают федеральные льготники. Увеличение выплаты коснется инвалидов всех категорий, ветеранов войны, жителей блокадного Ленинграда, ветеранов боевых действий, «чернобыльцев» и ряда других категорий общей численностью 227 тысяч человек.

Одновременно с 1 февраля увеличится стоимость набора социальных услуг и составит 1 048 рублей. В набор социальных услуг входят: обеспечение необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

На предстоящую индексацию в феврале органами ПФР Новосибирской области будет направлено дополнительно 368 млн рублей. Расходы на выплату пенсий и иных социальных выплат в целом на февраль составят более 10,7 млрд рублей.

Следующее повышение пенсий ожидается с 1 апреля 2017 года. Индексация пройдет с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год, и будет устанавливаться правительством РФ. Перерасчет страховых пенсий работающим пенсионерам с учетом тех взносов, которые за них заплатил работодатель в 2016-м году, будет произведен с 1 августа.

В январе 2017 года пенсионерам области начислили единоразовую прибавку к пенсии в размере 5 тысяч рублей. Добавку получили 820 тысяч пенсионеров в период с 13 по 28 января. Если по техническим причинам получатель не смог получить деньги за этот срок, выплату перечислят ему вместе с пенсией в следующем месяце.

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