Закрыть нельзя оставить: хлебным киоскам в Хабаровском крае быть несмотря ни на что

Хабаровск, 1 февраля, AmurMedia.

Закрыть все «хлебные» места в Хабаровском крае означает оставить без главного продукта самые социально незащищенные слои общества. Поэтому предпринимателям придется поискать немалые средства на установку онлайн-касс, тем самым сохранив жизнь торговой точке и оставив при этом стоимость буханки на прежнем конкурентном уровне, сообщил корр. ИА Amurmedia генеральный директор ООО «Колос-Пром» Михаил Зубащенко.

Напомним, мнение о том, что павильоны, торгующие хлебом и хлебобулочной продукцией, в скором времени могут закрыться, связано со вступлением в силу закона, согласно которому каждая торговая точка должна обязательно использовать онлайн-кассы. В Законодательной Думе Хабаровского края депутаты, представители краевого правительства и бизнеса обсудили возможные изменения в Федеральном законе «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчётов с использованием электронных средств платежа». Центром внимания собравшихся стала система работы малого бизнеса в связи со вступлением в силу вышеназванного закона, а именно обязательное использование онлайн-касс.

«Хлебные» предприниматели, кроме излишнего экономического бремени на свой бизнес, в новых аппаратах ничего не усматривают. И скрепя сердце, готовятся к предстоящим изменениям.

— Онлайн-кассы ставить придется, с федералами не поспоришь. Сейчас готовим планово-экономические анализы, прогнозы, обучаем людей. Но есть глухие окраинные поселки, где и интернета-то нет, какой уж там онлайн. И мы обратились в краевую Думу с просьбой хоть хлеб освободить от онлайн-касс. Вот они рассматривают, в целом поддерживают нас и понимают наши проблемы, — отметил Михаил Зубащенко.

Закрывать хлебные павильоны из-за внедрения онлайн-касс предприниматель не собирается. Их работа может прекратиться совершенно по другим причинам.

— Те киоски, которые «умерли», они стояли рядом с сетевыми гигантами. Они «умирают» не из-за каких-то там политических и экономических причин. Извините меня, когда зарплата двух продавцов превышает месячную выручку, ну зачем мне такой киоск нужен. Из 240 киосков, которые я имел пять лет назад, 30 закрыто по этим причинам. Остальные выживают. Если они прибыльные или хотя бы работают «в ноль», я никогда его не закрою, — уверил Михаил Зубащенко.

По словам предпринимателя, в киосках отовариваются примерно по 60 человек ежедневно. Но эта самая незащищенная прослойка общества: бабушки и дедушки, которые в крупные супермаркеты за хлебом не ходят.

— Какой божественной силой можно бабку из какой-нибудь «Гундеевки» перевезти в «НК-сити»? Она 20 лет ходит только в этот киоск, покупает там хлеб, еще муку и пряники. Средний чек в моем киоске 50−60 рублей. В супермаркете в десятки раз больше, — отметил Михаил Зубащенко.

Производители хлеба рассчитали, что на установку новых онлайн-систем нужно будет потратить примерно семь млн рублей. Но, как говорит бизнесмен, это на цене хлеба не отразится. Ее формирует конкуренция, против которой, что называется, не попрешь.