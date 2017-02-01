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06:53 (мск), источник: ИА REGNUM

Хабаровские гектары — для всех желающих

Губернатор края Вячеслав Шпорт заявил, что регион готов к третьему этапу реализации закона «О дальневосточном гектаре».

Источник: AP 2016

Власти Хабаровского края заявили о готовности региона к третьему этапу реализации федерального закона «О дальневосточном гектаре», передает корреспондент ИА REGNUM.

Третий этап реализации закона «О дальневосточном гектаре» официально стартовал в Хабаровском крае. С сегодняшнего дня подать заявку на получение бесплатного участка в регионе может любой гражданин России.

«В Хабаровском крае гектары оказались востребованы. Мы вышли на третье место в регионе по количеству поданных заявок и остаемся в числе лидеров по уже оформленным землям. Созданы мобильные бригады, цель которых помочь с оформлением земли жителям отдаленных территорий. Такие бригады работают по всему краю. Скорость обработки заявок у нас также одна из самых высоких», — заявил Вячеслав Шпорт.

По данным регионального министерства инвестиционной политики и имущественных отношений, с начала реализации проекта поступило 5864 заявки от желающих получить бесплатную землю. На данный момент 1282 дальневосточника, преимущественно жители Хабаровского края, уже получили участки, 4042 заявки находятся в работе.

Глава региона уверен, что за бесплатной хабаровской землей поедут из разных регионов России.

«Уже с самого начала действия закона, только в пилотном Амурском районе, были попытки жителей самых разных регионов России “застолбить” понравившиеся земельные участки. Разумеется, система выдавала отказы, но сами факты обращений мы фиксировали. Сейчас ждем определенного наплыва. Условия получения земли довольно мягкие, нет необходимости сразу же решать, что ты будешь делать на этой земле — на то, чтобы определиться, дается год. А там — делай все, что не запрещено законом», — рассказал Вячеслав Шпорт в интервью газете «Хабаровский край сегодня».

Отметил глава региона и то, что он хотел бы видеть большую активность от самих жителей региона. Так, во время недавней поездки в Свободный порт Ванино, губернатор заявил, что район сильно отстает от других в плане выделения бесплатных земельных участков — выделено всего 67, в то время, как в соседней Советской Гавани — 120.

Проблема в Ванино заключается в том, что наибольшее количество удобных для освоения земель заняты либо военными, которые не используют их десятилетиями, но и отдавать не торопятся, либо относятся к землям государственного Лесного фонда. Жизненно необходимых для реализации важнейших инвестиционных проектов земель не хватает даже инвесторам. Что касается обычных граждан, то и они хотели бы взять землю поближе к дорогам и коммуникациям, а не в глухой тайге, где хозяйничают медведи и тигры.

Одной из причин слабого интереса к бесплатной земле в Ванино местные жители называют сложную экологическую обстановку — кому нужна земля, засыпанная угольной пылью?

Губернатор Хабаровского края рассказал и о мерах поддержки, которую может оказать региональное правительство.

«Если 20 человек объединятся и возьмут сразу 20 гектаров, то такому объединению мы можем оказать инфраструктурную поддержку. Конечно, мы будем поддерживать и тех, кто станет развивать проекты в сфере туризма.

«Поддержка тем, кто занимается развитием туризма, особенно нашего, традиционного, таежного туризма, конечно была бы очень кстати. Я, например, гектар взял. В тайге. И собираюсь там развивать туристический комплекс, строить домики, бани. Было бы очень неплохо, например, получить лес для строительства по льготной цене. Не бесплатно, но, пусть была бы хорошая скидка. Это очень помогло бы. Очень важна информационная поддержка — в краевых СМИ можно было бы рассказывать о возможностях туризма у нас в крае. Вот за это мы были бы очень благодарны», — поделился мнением предприниматель из Советской Гавани Эдуард Чуб.

На сегодняшний день в Хабаровском крае разрешено к выдаче более 40% площади региона. Это колоссальная территория. Региональные власти надеются, что с помощью закона сумеют привлечь в регион тысячи инициативных граждан со всей страны.

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