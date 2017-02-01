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07:21 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье увеличилось производство яиц

Сельхозпроизводители Приморья выпустили в 2016 году более 350 тысяч яиц. Рост к уровню 2015 года составил 101%.

Сельхозпроизводители Приморья выпустили в 2016 году более 350 тысяч яиц. Рост к уровню 2015 года составил 101%.

По информации краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия, производством яиц в Приморье занимаются не только крупные птицефабрики, но и небольшие фермы.

«В Приморском крае в хозяйствах всех категорий в 2016 году произведено 350 672 тысяч яиц. Это 101% к уровню 2015 года», — отметили специалисты.

Драйвером производства яиц в Приморье является уссурийская птицефабрика. В прошлом году на предприятии произвели 195 тысяч штук.

«Птицефабрика ЗАО “Михайловский бройлер” выпустила более 22,5 тысяч яиц, птицеферма ООО “Устье” — почти 13 тысяч», — добавили они.

Отметим, в 2017 году на поддержку крестьян в Приморье направлено более 1,2 миллиарда рублей из краевого бюджета. Особое внимание будет уделено повышению финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий, субсидированию молочного животноводства, технической и технологической модернизации производства, развитию семейных животноводческих ферм и растениеводства.

Напомним, по словам Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, сельское хозяйство — одна из самых высокотехнологичных и перспективных отраслей, которой сейчас нужно уделять особое внимание.

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