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07:45 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области снизился прожиточный минимум

Минимум, необходимый для жизни трудоспособного новосибирца, составляет 10 869 рублей, показатель снизился почти на 100 рублей, свидетельствуют данные постановления губернатора.

В Новосибирской области снизился прожиточный минимум, об этом свидетельствуют данные постановления губернатора, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Средняя величина прожиточного минимума в IV квартале 2016 года расчете на душу населения установлена на уровне 10225 рублей (-70 рублей), для трудоспособного населения — 10869 (-94 рубля) рублей, пенсионеров — 8246 рублей (-54 рубля), детей — 10481 рубль (+2 рубля).

Власти объяснили снижение уровня показателя подешевевшей картошкой: «В октябре-декабре 2016 года в регионе отмечено снижение стоимости плодоовощной продукции, составляющей почти 30% в объеме продуктового набора. Так, стоимость картофеля в потребительской корзине снизилась на 22,5%; овощей — на 7,5%. Среднеквартальная стоимость фруктов снизилась на 3,5%», — заявляли сотрудники Минтруда НСО.

Средняя величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в III квартале 2016 года составляла 10295 рублей.

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