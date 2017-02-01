В Новосибирской области снизился прожиточный минимум
Минимум, необходимый для жизни трудоспособного новосибирца, составляет 10 869 рублей, показатель снизился почти на 100 рублей, свидетельствуют данные постановления губернатора.
Минимум, необходимый для жизни трудоспособного новосибирца, составляет 10 869 рублей, показатель снизился почти на 100 рублей, свидетельствуют данные постановления губернатора.
В Новосибирской области снизился прожиточный минимум, об этом свидетельствуют данные постановления губернатора, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Средняя величина прожиточного минимума в IV квартале 2016 года расчете на душу населения установлена на уровне 10225 рублей (-70 рублей), для трудоспособного населения — 10869 (-94 рубля) рублей, пенсионеров — 8246 рублей (-54 рубля), детей — 10481 рубль (+2 рубля).
Власти объяснили снижение уровня показателя подешевевшей картошкой: «В
Средняя величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в III квартале 2016 года составляла 10295 рублей.