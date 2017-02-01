В Новосибирской области снизился прожиточный минимум, об этом свидетельствуют данные постановления губернатора, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Средняя величина прожиточного минимума в IV квартале 2016 года расчете на душу населения установлена на уровне 10225 рублей (-70 рублей), для трудоспособного населения — 10869 (-94 рубля) рублей, пенсионеров — 8246 рублей (-54 рубля), детей — 10481 рубль (+2 рубля).

Власти объяснили снижение уровня показателя подешевевшей картошкой: «В октябре-декабре 2016 года в регионе отмечено снижение стоимости плодоовощной продукции, составляющей почти 30% в объеме продуктового набора. Так, стоимость картофеля в потребительской корзине снизилась на 22,5%; овощей — на 7,5%. Среднеквартальная стоимость фруктов снизилась на 3,5%», — заявляли сотрудники Минтруда НСО.

Средняя величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в III квартале 2016 года составляла 10295 рублей.