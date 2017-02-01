В Беларуси с февраля повысились размеры детских пособий

Так, увеличиваются размеры детских пособий, исчисляемых из размера бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ). Напомним, постановлением Министерства труда и социальной защиты № 3 от 19 января 2017 года БПМ с 1 февраля по 30 апреля текущего года в расчете на месяц установлен в размере Br180,10. Соответственно, единовременное пособие при рождении первого ребенка теперь составляет Br1801; при рождении второго и последующих детей — Br2521,40. Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с февраля равняется Br180,10. Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, на ребенка-инвалида в феврале-апреле равняется Br126,07; на других детей в семье — Br90,05. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составляет Br180,10; ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, — Br126,07.

Новый БПМ повысился на 3,2% по сравнению с действовавшим с 1 ноября 2016 года по 31 января 2017 года (Br174,52). Но при этом размеры детских пособий увеличились на 2,6%. Это объясняется тем, что БПМ на период с ноября прошлого года по январь текущего снизился на 0,6% по сравнению с действовавшим с августа по октябрь 2016 года. Но детские пособия, исчисляемые из бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, сохранились в прежнем размере (в соответствии с указом от 18 декабря 2006 года № 726 «Об исчислении социальных выплат» при назначении (перерасчете) размеров пенсий, пособий, прочих социальных выплат, исчисляемых из БПМ, используется его наибольшая величина за два последних квартала).

Кроме того, с февраля возросли и пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Эти пособия дифференцируется в зависимости от количества детей в семье: на первого ребенка — 35% среднемесячной заработной платы работников республики, на второго и последующих детей — 40%; на ребенка-инвалида — 45% среднемесячной заработной платы независимо от очередности рождения этого ребенка в семье.