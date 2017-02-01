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07:40 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси с февраля повысились размеры детских пособий

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с февраля возросли размеры государственных пособий семьям с детьми, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Источник: БЕЛТА

Так, увеличиваются размеры детских пособий, исчисляемых из размера бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ). Напомним, постановлением Министерства труда и социальной защиты № 3 от 19 января 2017 года БПМ с 1 февраля по 30 апреля текущего года в расчете на месяц установлен в размере Br180,10. Соответственно, единовременное пособие при рождении первого ребенка теперь составляет Br1801; при рождении второго и последующих детей — Br2521,40. Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с февраля равняется Br180,10. Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, на ребенка-инвалида в феврале-апреле равняется Br126,07; на других детей в семье — Br90,05. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составляет Br180,10; ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, — Br126,07.

Новый БПМ повысился на 3,2% по сравнению с действовавшим с 1 ноября 2016 года по 31 января 2017 года (Br174,52). Но при этом размеры детских пособий увеличились на 2,6%. Это объясняется тем, что БПМ на период с ноября прошлого года по январь текущего снизился на 0,6% по сравнению с действовавшим с августа по октябрь 2016 года. Но детские пособия, исчисляемые из бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, сохранились в прежнем размере (в соответствии с указом от 18 декабря 2006 года № 726 «Об исчислении социальных выплат» при назначении (перерасчете) размеров пенсий, пособий, прочих социальных выплат, исчисляемых из БПМ, используется его наибольшая величина за два последних квартала).

Кроме того, с февраля возросли и пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Эти пособия дифференцируется в зависимости от количества детей в семье: на первого ребенка — 35% среднемесячной заработной платы работников республики, на второго и последующих детей — 40%; на ребенка-инвалида — 45% среднемесячной заработной платы независимо от очередности рождения этого ребенка в семье.

Для расчета размера данного вида пособия с 1 февраля по 30 апреля 2017 года применяется показатель среднемесячной заработной платы за четвертый квартал 2016 года в размере Br746,80. Таким образом, с февраля по апрель размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составляет на первого ребенка Br261,38; на второго и последующих детей — Br298,72; на ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет — Br336,06. Проживающим на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения или с правом на отселение пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначается и выплачивается в размере 150% к установленному законом.

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