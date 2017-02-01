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07:49 (мск), источник: Uralpress.ru

Прожиточный минимум южноуральца продолжает снижаться

Прожиточный минимум жителя Челябинской области в четвертом квартале 2016 года снизился на 3,35% или 311 рублей. В предыдущем периоде он уменьшился на 243 рубля.

Источник: Reuters

Соответствующее постановление подписал губернатор Борис Дубровский, документ размещен на официально сайте правительства области.

В настоящее время средняя величина прожиточного минимума в расчете на одного жителя области составляет 8 тысяч 984 рубля. В третьем квартале порог бедности был установлен на уровне 9 тысяч 295 рублей, во втором квартале — 9 тысяч 538 рублей, в первом — 9 тысяч 325 рублей.

Минимум выживания для трудоспособного населения уменьшился за квартал на 3,5% или 343 рубля и составил 9 тысяч 616 рублей (в третьем квартале — 9 тысяч 959 рублей, во втором квартале — 10 тысяч 184 рубля, в первом — 9 тысяч 944 рубля).

По подсчетам Челябинскстата, на поддержание жизненных сил южноуральскому пенсионеру теперь понадобится минимум 7 тысяч 459 рублей, что на 226 рублей или 3% меньше предыдущего показателя (в третьем квартале — 7 тысяч 685 рублей, во втором квартале — 7 тысяч 857 рублей, в первом квартале — 7 тысяч 686 рублей).

Прожиточный минимум на одного ребенка сократился на 4% или 394 рубля и составил 9 тысяч 158 рублей (в третьем квартале — 9 тысяч 487 рубль, во втором квартале — 9 тысяч 881 рубль, в первом квартале — 9 тысяч 696 рублей).

Прожиточный минимум — стоимостная оценка минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. При этом стоимость товаров и услуг определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания. В прожиточный минимум включены также обязательные платежи и сборы.

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Прожиточный минимум южноуральца продолжает снижаться
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