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07:48 (мск), источник: АиФ Омск

Омичам расскажут о порядке начисления платы за ОДН

Специалисты ответят на все вопросы по прямой линии.

Омичам расскажут о порядке начисления платы за ОДН. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

С начала года в жилищном законодательстве произошли изменения, согласно которым произошло включение расходов на общедомовые нужды (ОДН) в состав платы за содержание жилого помещения.

Граждане активно обращаются в Госжилинспекцию региона: на сегодняшний день поступило около 360 письменных обращений омичей. По фактам завышения платы за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды проводятся проверки.

Для разъяснения ситуации Госжилинспекция проведёт прямую телефонную линию 2 и 3 февраля с 10.00 до 12.00 часов по телефону 79−06−08.

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