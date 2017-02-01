Омичам расскажут о порядке начисления платы за ОДН. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

С начала года в жилищном законодательстве произошли изменения, согласно которым произошло включение расходов на общедомовые нужды (ОДН) в состав платы за содержание жилого помещения.

Граждане активно обращаются в Госжилинспекцию региона: на сегодняшний день поступило около 360 письменных обращений омичей. По фактам завышения платы за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды проводятся проверки.

Для разъяснения ситуации Госжилинспекция проведёт прямую телефонную линию 2 и 3 февраля с 10.00 до 12.00 часов по телефону 79−06−08.