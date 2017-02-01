С 1 февраля страховые пенсии и социальные выплаты южноуральским пенсионерам увеличатся на 5,4%

С 1 февраля 2017 года страховые пенсии у более 822 тыс. неработающих южноуральских пенсионеров увеличиваются на 5,4% — ровно на величину инфляции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ОПФР.

В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости достигнет 13 тыс. 597 рублей, увеличившись на 694 рубля. Индексация пенсий на уровень инфляции за предыдущий год обеспечит сохранение покупательной способности страховой пенсии неработающих пенсионеров.

Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла), с учетом которого назначаются страховые пенсии, составит 78,28 рубля (до 1 февраля 2017 года — 74,27). Вместе со страховой пенсией на 5,4% проиндексируется фиксированная выплата к ней, она составит 4 805,11 рубля.

Таким образом, с февраля повышены на 5,4% все виды страховых пенсий: по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца неработающим пенсионерам. Работающие пенсионеры будут получать выплату с учетом индексации после завершения трудовой деятельности.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение 2017 года, то с 1 апреля пройдет индексация социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за прошедший год. В августе произойдет традиционный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров. Если размер пенсии вкупе с другими причитающимися неработающему пожилому человеку выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена социальная доплата.

Одновременно с индексацией страховых пенсий с 1 февраля на 5,4% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), самая массовая социальная выплата в России. В настоящее время ОПФР по Челябинской области выплачивает ее 295,7 тыс. федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан. Размер индексации ЕДВ определен исходя из роста потребительских цен за 2016 год.

На 5,4% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента НСУ с 1 февраля выросла до 1 048,97 рубля в месяц. Он включает в себя предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания — 807,94 рубля, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 124,99 рубля, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 116,04 рубля.

Полный перечень изменений, запланированных на февраль 2017 года, можно посмотреть здесь.