В Омске выросли цены на молоко, сыр, апельсины и подсолнечное масло

С января по декабрь 2016 года подешевели овощи, фрукты, творог, сметана, крупа рисовая, дорогие виды колбас, свинина, говядина, мясо кур, рыба мороженая, яйцо, мука, сахар. Не изменились либо выросли не более чем на 10% цены по 14 продуктам питания: молоко, масло сливочное, кефир, сыр твердый, колбасы вареные, масло подсолнечное, морковь, апельсины, бананы, виноград. Стабильной остается цена на хлеб. В тройку лидеров по росту цен в 2016 году вошли крупа гречневая, подорожавшая в среднем на 25,6%, картофель и сыр твердый, цены на которые подросли соответственно на 14% и 10,6%.

Цены на свинину снижаются еще с середины 2015 года. По мнению экспертов, в 2017 году они будут либо оставаться стабильными, либо продолжат снижаться. На рынке мяса птицы оптовые цены на протяжении большей части года были низкими — близкими к уровням 2012 года. До конца года ожидается некоторое увеличение численности птицы и незначительное снижение цен.

А вот на рынке говядины с начала года наблюдался постепенный рост цен. Одна из причин — сокращение объемов производства. Молочная продукция на полках магазинов в зависимости от категории подорожала за последний год на 9−14%. Сложившаяся ситуация негативно сказывается на потребительском спросе.

Согласно прогнозу развития ценовой ситуации на 2017 год по большинству основных продовольственных товаров роста цен не ожидается.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, на конец декабря прошлого года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Омской области составляет 12 314 рублей в расчете на месяц. Это стабильно ниже среднего значения показателя по Сибирскому федеральному округу — 13 177 и Российской Федерации — 14 212 рублей.

Минимальный набор продуктов питания в расчете на месяц омичам обходится в 3149 рублей, в то время как в Кемерово за него заплатят 3463, в Томске — 3602, в Новосибирске — 3952 рубля.