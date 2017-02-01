Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать балкон удобным и функциональным
Завтрак оказался полезным для сердца и сосудов
МИД Украины заявил, что Россия грубо нарушила свои обязательства
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Пара делает совместные снимки, находясь в разных уголках планеты
Херсонес не отдадут РПЦ до создания помещений для экспонатов Крымская епархия попросила передать ей всемирно известный музей-заповедник
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
"Это может вызвать панику": ДНР про реальные потери ВСУ - СМИ
Секретарь Порошенко про Авдеевку: Почти катастрофа
Хелен Миррен поделилась снимком без макияжа
Дэвид и Виктория Бекхэм сыграли повторную свадьбу
66-летняя Надежда Бабкина показала своё "истинное лицо" - СМИ
Bild: разговор с Путиным для Трампа важнее Меркель
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
16Femen объявили о распаде движения
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
9NASA показало посадку зонда на Титан
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
08:20 (мск), источник: dostup1.ru

На строительство школ из федеральной казны Челябинской области выделено 176 млн

В настоящее время в регионе идет активное строительство двух объектов: в Челябинске (Краснопольская площадка) и Сосновском районе (поселок Есаулка).

Источник: dostup1.ru

Правительство РФ распределило субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях в 2017 году — Челябинской области выделено 175 млн 778,5 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте кабмина.

Субсидии в объеме 25 млрд рублей распределены бюджетам 57 субъектов Федерации на софинансирование расходов, возникающих у них при реализации региональных программ создания новых школьных мест.

«Средства направляются на возмещение расходов региональных бюджетов на строительство, приобретение (выкуп), капитальный ремонт или реконструкцию не менее одного здания общеобразовательной организации в рамках государственной программы “Развитие образования” на 2013−2020 годы», — говорится в пояснительной записке.

В январе 2017 года сообщалось, что правительство Челябинской области планирует подать заявку на участие в федеральной программе по строительству школ и получить федеральные средства на возмещение затрат на строительство новой школы на Краснопольской площадке в новом микрорайоне Парковый в Челябинске. Открытие школы запланировано на 1 сентября 2017 года. Новое общеобразовательное учреждение рассчитано на 1 175 учащихся. В здании предусмотрены два спортивных зала: на первом этаже — для игровых видов спорта, на втором — гимнастический зал. Также в школе запланированы актовый зал на 250 мест, большая библиотека, помещение для интерактивного обучения, а также кинозал. На пришкольной территории разместятся большое футбольное поле, беговая дорожка и две спортплощадки.

Напомним, реализация масштабного проекта по созданию новых мест в общеобразовательных организациях началась в 2016 году. В течение 10 лет в области планируется создание почти 19 тыс. новых мест. Общий объем финансовых средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете в 2017 году, 570 млн рублей. В настоящее время в регионе идет активное строительство двух объектов: в Челябинске (Краснопольская площадка) и Сосновском районе (поселок Есаулка).

В прошлом году Челябинская область получила из федерального бюджета 409 млн рублей на возмещение затрат в рамках региональной программы. На эти средства была выкуплена школа по улице Академика Королева в Центральном районе Челябинска на 800 мест. Здание оснащено современными средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ общего образования, соответствующими современным условиям обучения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Челябинец забил подругу кочергой в поселке Федоровка
Россияне с 1 февраля получили право на «дальневосточный гектар»
СМИ узнали о возможном повышении Анатолия Сердюкова
Белый дом запретил своим представителям выступать на CNN
Правительство приняло решение о повышении пенсионного возраста
Бывшая сотрудница компании Трампа рассказала о его нарциссизме
Специалисты озвучили новые обстоятельства крушения Ту-154 в Сочи
В Британии посмертно помилованы тысячи гомосексуалистов
Спорт
С китайским оттенком: в Европе закрылось трансферное окно Главные новости в сфере переходов, как это ни странно, связаны с китайскими клубами, проявившими невероятную активность на европейском рынке
Авто
320 км/ч по Москве: водитель без прав поговорил с журналистами Журналисты пообщались с мужчиной, который уверяет, что неоднократно превышал скоростной режим в Москве, разгоняясь в городе до 300 км/ч
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса Пэрис Джексон сыграет гуру соцсетей — «супершикарную», стильную и устрашающую героиню
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
В Подмосковье признали проблемными трех застройщиков
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Минстрой продлит программу помощи ипотечникам
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь