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08:51 (мск), источник: АиФ Челябинск

Движение авто на 10 дней ограничат в Калининском районе Челябинска

Причина — укладка водопровода.

Движение автомобилей на пересечении улицы Чичерина и Университетской набережной на 10 дней ограничат в Челябинске, сообщают в пресс-службе городской администрации.

С 1 по 10 февраля на указанном участке под проезжей частью будут ремонтировать и укладывать водопроводные трубы. На время работ проезд будет затруднён, поэтому автовладельцев просят заранее выбирать маршруты для объезда.

Напомним, ранее с ограничением скорости столкнулись водители в Кургане: на шоссе Тюнина установили дополнительные знаки, чтобы снизить вероятность аварий на одном из опасных участков.

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