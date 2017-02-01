Движение авто на 10 дней ограничат в Калининском районе Челябинска

Движение автомобилей на пересечении улицы Чичерина и Университетской набережной на 10 дней ограничат в Челябинске, сообщают в пресс-службе городской администрации.

С 1 по 10 февраля на указанном участке под проезжей частью будут ремонтировать и укладывать водопроводные трубы. На время работ проезд будет затруднён, поэтому автовладельцев просят заранее выбирать маршруты для объезда.

Напомним, ранее с ограничением скорости столкнулись водители в Кургане: на шоссе Тюнина установили дополнительные знаки, чтобы снизить вероятность аварий на одном из опасных участков.