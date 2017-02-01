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08:33 (мск), источник: БЕЛТА

Некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси с 1 февраля

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси с 1 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.

Источник: БЕЛТА

Подорожание коснулось продукции ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман». Некоторые виды сигарет Pall Mall вырастут в цене на 5 или 6 копеек. На 6 копеек дорожают некоторые виды сигарет Cooper и Velvet, на 5 копеек — отдельные виды сигарет Kent, Vogue и Rothmans, при этом Rothmans Nano Blue подорожает на 6 копеек. На такую же сумму вырастут в цене и отдельные виды сигарет Oscar.

Станет дороже и продукция ООО «Табак-Инвест». Цена на некоторые виды сигарет Mevius и Winston вырастет на 5 копеек. На такую же сумму станут дороже некоторые виды сигарет Glamour.

Повысятся цены на импортные сигареты. Так, некоторые виды сигареты Richmond и Rothmans станут дороже на 5 копеек, а отдельные виды Aroma Rich — на 10 копеек.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.

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