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08:55 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В 2016 году пермские нефтяники добыли более 15 млн тонн черного золота

ПЕРМЬ, 1 февраля, РИА ФедералПресс. Как подсчитали в Пермьстате, в январе — декабре 2016 года в Прикамье добыто 15,7 млн тонн нефти, включая газовый конденсат.

Рост к соответствующему периоду прошлого года составил 1,9%. Кроме того, на 6,1% возросла добыча попутного нефтяного газа.

Напомним, в настоящее время на территории региона насчитывается 229 месторождений углеводородного сырья, в пользование передано 168 месторождений. Разведанными запасами нефти при современном уровне добычи Пермский край обеспечен более чем на 30 лет. В нефтегазовой отрасли осуществляет деятельность 31 компания. В 2015 году предприятиями, работающими на территории края, добыто 15,5 млн тонн нефти, рост составил 4%.

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