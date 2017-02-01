В 2016 году пермские нефтяники добыли более 15 млн тонн черного золота

Рост к соответствующему периоду прошлого года составил 1,9%. Кроме того, на 6,1% возросла добыча попутного нефтяного газа.

Напомним, в настоящее время на территории региона насчитывается 229 месторождений углеводородного сырья, в пользование передано 168 месторождений. Разведанными запасами нефти при современном уровне добычи Пермский край обеспечен более чем на 30 лет. В нефтегазовой отрасли осуществляет деятельность 31 компания. В 2015 году предприятиями, работающими на территории края, добыто 15,5 млн тонн нефти, рост составил 4%.