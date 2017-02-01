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08:47 (мск), источник: Publika.md

Молдавским работникам станут выдавать талоны на питание: подробности законопроекта

Законопроект, который предусматривает обеспечение работников талонами на питание за счет работодателя, обсудят сегодня с представителями профсоюзов, патронатов, министерств и предприятий. Представит его автор инициативы — председатель парламента Андриан Канду. Предполагается, что стоимость талона составит 45 леев, и налогом они облагаться не будут.

Источник: Publika.md

Как отмечается в законопроекте, обеспечивать талонами на питание работников будут только частные компании, социальный капитал которых составляет не менее десяти миллионов леев. Они заключат
контракты с заведениями общепита и магазинами.

Талоны на питание не подлежат передаче другим лицам или обмену на деньги. Их можно использовать лишь для получения обеда или продовольственных товаров за исключением алкогольных напитков и сигарет.

Цель законодательной инициативы — улучшение условий труда работников и повышение их производительности, а также обеспечение здоровой пищей и сокращение времени отсутствия на рабочем месте. Цену талона на питание рассчитали из стоимости минимальной потребительской корзины. В первой половине прошлого года она составила 1814 леев, половина из которых приходилась на продовольствие.

Отметим, что талоны на питание много лет используют в странах Европы и США. Их стоимость разнится: менее всего средств в обеды для работников вкладывают предприятия Болгарии, а вот работодатели Франции, Испании и Швеции не скупятся. Практика обеспечения работников талонами на обеды широко распространена. Этот вид надбавки к зарплате используется, например, в Румынии, Болгарии, Австрии, Бельгии, Чехии, Швейцарии и Франция.

Правда, не всегда стоимость талонов и комплексных обедов равнозначны. В частности, в Болгарии работодатели выделяют работникам на питание примерно полтора евро в день, в то время как во Франции — почти в восемь раз больше. В Испании и Бельгии стоимость талонов на питание составляет девять и семь евро, соответственно; в Румынии — чуть больше двух евро, которых хватает на чорбу, второе блюдо и десерт. Получают в Румынии талоны свыше двух миллионов работников.

Бывают они бумажными и электронными. Используют их в столовых, ресторанах, буфетах и магазинах.

Налогами выдача талонов на питание не облагается. Более того, их применение способствует повышению бюджетных доходов и снижению теневой экономики. По статистике, в мире талоны на питание получают более 70 миллионов человек.

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