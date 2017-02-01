В Находке установят защитный купол от угольной пыли

Такие крытые угольные склады используются в странах Европы для минимизации воздействия терминала на окружающую среду. Арочные каркасные купола будут расположены на пути составов с углем и в зоне перегрузки. Такие сооружения позволят защитить угольный склад в период сильных ветров в Приморье.

В результате внедрения комплексной системы пылеподавления, перегрузка и хранение угля будет осуществляться внутри защитного контура, который образует крытый склад и второй контур защитной сетки. С существующих 13 метров высота сетки будет увеличена до 20 метров.

В настоящий момент предприятие уже установило 2 дополнительных снегогенераторных пушки, которые в ближайшее время будут подняты на мачтах для орошения угольного склада. Внедрение данной системы позволит «Терминалу Астафьева» повысить уровень экологической безопасности.

По итогам 2016 года ОАО «Терминал Астафьева» перегрузило 2 млн. тонн угля. Всего в настоящий момент перегрузкой угля в районе станции Мыс Астафьева занимаются 4 терминала, а всего в Находкинском городском округе уголь переваливают 10 стивидорных компаний. По данным Ассоциации морских портов, в 2016 году стивидоры Находки перегрузили 90 млн. тонн грузов, большую часть из которых составляет уголь.