В Омской области появились свои хамон и мраморная говядина

На вчерашней пресс-конференции министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов заявил, что западные санкции только помогли развиваться местным производителям. В частности, активно растут свиноводческие и птицеводческие хозяйства. Более того, теперь омские компании могут предложить элитные мясопродукты — хамон и мраморную говядину.

Максим Чекусов, министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области:

— На сегодня мы еще не производим в достаточном количестве пармезана, моцареллы или хамона, но в мясной лавке можно увидеть практически натуральный хамон. В Одесском районе производится сравнительно неплохая моцарелла, идет импортозамещение в направлении макаронной промышленности. Наша макаронная фабрика производит новые сорта макарон, так что, можно сказать, движение есть (Цитата по сайту «Новый Омск»).

Кроме того, по словам главы ведомства, стало прибыльным производство говядины, мясное поголовье достигло уже 15 тысяч голов. Омские производители даже научились выращивать мраморную говядину.

Максим Чекусов:

— Мы научились выращивать мраморную говядину. Кроме того планируем создание Ассоциации производителей мяса. С помощью этой структуры будем обеспечивать ежедневные поставки мраморной говядины в магазины и рестораны Омска.

Также на полях региона появилась чечевица, сою, полбу, масличную культуру сафлор и гречку.

Единственный минус — аграрии не научились мелко фасовать крупу. Поэтому, к примеру, омскую овсянку упаковывают в других регионах. В итоге наша же каша появляется в Омской области под брендами других фирм.