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09:20 (мск), источник: PROUFU.ru

В 2017 году в Башкирии на ремонт водных сооружений выделено более 29 млн рублей

Ежегодно из федерального и регионального бюджета выделяются средства на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, 2017 год не исключение.

Как сообщает пресс-служба Министерства природопользования и экологии по РБ, в этом году правительство выделит из бюджета более 29 миллионов рублей.

Таким образом, для проведения капитального ремонта гидротехнических сооружений федеральный центр выделил более 17 млн. рублей, а из республиканского центра планируют отправить более 12 миллионов рублей.

— В Башкирии капитальный ремонт гидротехнических сооружений проводится с 2005 года. За это время было отремонтировано 63 объекта, — сообщает главный специалист-эксперт отдела реализации программ природопользования РБ Инна Мустакимова. Более того, она уточняет, что в этом направлении нужно активно продолжать работать, так как более ста объектов до сих пор нуждаются в капитальном ремонте.

Отмечается, что в приоритете стоят объекты, которые несут потенциальную опасность в случае аварий и чрезвычайных ситуаций.

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