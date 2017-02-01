В 2017 году в Башкирии на ремонт водных сооружений выделено более 29 млн рублей
Ежегодно из федерального и регионального бюджета выделяются средства на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, 2017 год не исключение.
Ежегодно из федерального и регионального бюджета выделяются средства на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, 2017 год не исключение.
Как сообщает
Таким образом, для проведения капитального ремонта гидротехнических сооружений федеральный центр выделил более 17 млн. рублей, а из республиканского центра планируют отправить более 12 миллионов рублей.
— В Башкирии капитальный ремонт гидротехнических сооружений проводится с 2005 года. За это время было отремонтировано 63 объекта, — сообщает главный
Отмечается, что в приоритете стоят объекты, которые несут потенциальную опасность в случае аварий и чрезвычайных ситуаций.