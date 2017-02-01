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09:17 (мск), источник: ИА Башинформ

Мэрии Уфы сообщила график уборки дворов на 2 февраля

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. 2 февраля комплексную уборку дворов УЖХ районов Уфы проведут по следующим адресам.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

Советский район: пр. Октября, 37/5, ул. Комсомольская, 28, Айская, 64/2, К. Маркса, 71, Пархоменко, 96/98, С. Халтурина 38, 36, Айская, 75/1, Н. Дмитриева 9, Акназарова, 22/1, 24, 24/1, Д. Киекбаева, 15, 17, С. Злобина, 44.

Ленинский район, уборка дворов: ул. К. Маркса, 57, Достоевского, 45, М. Карима, 47, Ахметова, 316, М. Гафури, 13;.

очистка кровель домов: ул. К. Маркса, 57, Достоевского, 68, Ахметова, 233, Перевалочная, 22.

Кировский район: Дуванский бульвар, 25, ул. Рабкоров, 9, З. Валиди, 43, Бехтерева, 10/1, Достоевского, 158, Авроры, 5/12, 7/3, Сеченова, 51/53.

Калининский район, уборка дворов: ул. Первомайская, 34,36, 66/1,68/1,87/1, Коммунаров, 3, Вологодская, 20, 20/1, Черниковская, 81, 83, Олимпийская, 1, 3, Т. Янаби, 57, 59, Фронтовых бригад, 9;.

очистка кровель домов: ул. Свободы, 8, Кольцевая, 164/1, 166/1, А. Невского, 4, 6, 6/1, 8, Вострецова, 3, 5, 7, Орджоникидзе, 19, Коммунальная, 1, 10, Мечетлинская, 2, Ферина, 1, 1а, Первомайская, 32, 34, 36.

Демский район: ул. Левитана, 7а, ул. Дагестанская, 9, ул. Мусоргского, 11, ул. Альшеевская, 14а, ул. Новороссийская, 6.

Октябрьский район, уборка дворов: пр. Октября, 63, 63/1, 63/2, 114/1, 114/2, 114/3, 130/1, 130/2, 130/3, Шафиева, 10, 12/1, Комсомольская, 142, 50 лет СССР, 44, 46, 46/1, Р. Зорге, 11; очистка кровель домов: пр. Октября, 132/2, ул. Шафиева, 6, Комсомольская, 125, Иркутская, 7, Российская, 104, Менделеева, 162;.

мкр. Сипайлово — ул. Б. Бикбая 18, 20, М. Рыльского 19, 21,21/1,21/2, 28, Набережная р. Уфы 17, 19, Королева, 4/1.

Орджоникидзевский район: уборка дворов: ул. Первомайская, 5б, Кремлевская, 48, Пионерская, 7, Победы, 45, Кольцевая, 72, 195, Кузнецова, 7, Ш. Руставели, 23/1, 28, Ломоносова, 42, Блюхера, 23/2, Кольцевая, 8, пр. Октября, 89/5; очистка кровель домов: ул. Первомайская, 5б, Кремлевская, 48, 50, Пионерская, 7, Победы, 45, Кольцевая, 72, 74, Ш. Руставели, 23/1, Ломоносова, 42, Кольцевая, 8, Герцена, 18, Горького, 73, Гагарина, 17, 19, Горького, 41, 49, Борисоглебская, 26, Свободы, 27, 39, пр. Октября, 89/5.

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