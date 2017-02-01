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09:34 (мск), источник: РИА Новости

Заседание по иску к сотруднику Приморского океанариума перенесли

Заседание суда по рассмотрению иска о защите чести и достоинства Приморского океанариума к его сотруднику Роману Фадееву, который написал в соцсетях о проблемах в работе океанариума, перенесен по ходатайству ответчика, сообщила РИА Новости представитель океанариума Елена Молчанова. Техник отдела «Дельфинарий» Приморского океанариума, где в прошлом году в течение недели погибли сивуч и два дельфина, на своей странице в Facebook сообщил о «почти не работающей системе жизнеобеспечения» и плохом корме для питомцев.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 1 фев — РИА Новости. Заседание суда по рассмотрению иска о защите чести и достоинства Приморского океанариума к его сотруднику Роману Фадееву, который написал в соцсетях о проблемах в работе океанариума, перенесен по ходатайству ответчика, сообщила РИА Новости представитель океанариума Елена Молчанова.

Техник отдела «Дельфинарий» Приморского океанариума, где в прошлом году в течение недели погибли сивуч и два дельфина, на своей странице в Facebook сообщил о «почти не работающей системе жизнеобеспечения» и плохом корме для питомцев. Директор океанариума назвал эту информацию недостоверной. Национальный центр морской биологии (ННЦМБ ДВО РАН) подал иск к Фадееву о защите репутации Приморского океанариума (филиал ННЦМБ ДВО РАН). Первое заседание должно было состояться 1 февраля.

«Заседание отложено на 16 марта по ходатайству ответчика. По данным нашего юриста, Фадеев сообщил, что не успел ознакомиться с сутью исковых требований», — сказал Молчанова.

В октябре прошлого года в океанариуме погибли два тихоокеанских белобоких дельфина. Следствие сообщило, что внешних телесных повреждений не обнаружено, проводится гистологическое исследование на предмет ядов, токсинов и химикатов. Возбуждено дело по статье «халатность». За несколько дней до этого в океанариуме погиб сивуч, спасенный летом на Сахалине. По данным СМИ, на теле животного были замечены следы ударов тупым предметом. Полиция возбудила уголовное дело по факту гибели животного.

Океанариум вновь начал принимать посетителей с 20 декабря 2016 года. В ноябре 2016 года была временно приостановлена продажа билетов для профилактических работ. За полтора месяца были проведены техническое обслуживание систем жизнеобеспечения, систем электронных экспозиций, отполированы поцарапанные акриловые смотровые стекла бассейнов, заменена часть поврежденных растений в экспозиции «Тропический лес».

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