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09:33 (мск), источник: Вести Приморье

Японский ветрогенератор планируют установить на острове Попова

1 февраля заместитель главы администрации города Владивостока Александр Юров провел рабочую встречу с делегацией представителей ряда японских промышленных компаний, которую возглавляет исполнительный директор «Комаи Халтек» Эми Комаи.

Источник: vlc.ru

Основным вопросом встречи стало обсуждение возможности установки на острове Попова мощного современного ветряного генератора, способного обеспечить надежное электроснабжение территории с учетом всех экологических нормативов.

Во встрече участвовали начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Алексей Кушнир, а также руководитель специализированного направления проектного департамента «Мицуи Токио» Накаджима Каори, ведущие сотрудники ООО «Мицуи и энд Ко. Москоу» и представительства этой компании в городе Владивостоке.

Эта встреча, отметил Александр Юров, является важным шагом к практической реализации перспективного совместного проекта по модернизации системы энергоснабжения Владивостока. Предлагаемое для этого нашими японскими партнерами ветрогенераторное оборудование заслужило прочную мировую репутацию своими качеством и надежностью. Однако при этом необходимо также усовершенствовать действующую уже на протяжении нескольких десятилетий на острове Попова дизельную электростанцию или полностью заменить ее. Для этого специалистами администрации Владивостока уже разработана и подготовлена соответствующая проектно-техническая документация.

В ходе рабочей встречи было отмечено, что комплексную реализацию проекта модернизации системы электрообеспечения острова Попова можно осуществить в рамках концессионного договора сотрудничества с привлечением компаний РАО ЕЭС России и РусГидро.

Участники японской делегации, со своей стороны, проявили практический интерес к экономической составляющей проекта и срокам его окупаемости — при условии вложения в его реализацию иностранных инвестиций. Они выразили пожелание, чтобы этот проект был ярко презентован в ходе предстоящего в сентябре нынешнего года во Владивостоке третьего Восточного экономического форума.

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