Суд не дает Хабаровску обрести «Счастье»

Хабаровск, 1 февраля, AmurMedia.

Суд вернул дело по хабаровскому ТЦ «Счастье» в апелляционную инстанцию. Представителям компании-застройщика придется ждать, пока решение о застройке вступит в законную силу, сообщила корр. ИА AmurMedia представитель ООО «УИП» в суде Ольга Татаурова.

Напомним, ранее сообщалось, что 19 января суд займется исследованием представленных доказательств по делу о строительстве ТЦ «Счастье». После этого могло быть вынесено окончательное решение.

Однако, как сообщил представитель ООО «УИП», производство по делу, инициированному в отношении «Счастья» третьим лицом приостановлено.

— Изначально решение было принято в суде первой инстанции. Потом апелляция это решение отменила и направила его в кассационную инстанцию. Там отменили постановление апелляции, и отправили дело в апелляционную инстанцию обратно на рассмотрение. Там оно будет находится до тех пор, пока решение по правомерности выдачи мэрией разрешения на строительство объекта не вступит в законную силу, — разъяснила Ольга Татаурова.

Заметим, что по мнению застройщика, подобная бюрократия очень болезненно сказывается на процессе возведения торгового центра.