Суд не дает Хабаровску обрести «Счастье»
Дело многострадального торгового центра переходит из одной инстанции в другую.
Дело многострадального торгового центра переходит из одной инстанции в другую.
Хабаровск, 1 февраля, AmurMedia.
Суд вернул дело по хабаровскому ТЦ «Счастье» в апелляционную инстанцию. Представителям
Напомним, ранее сообщалось, что 19 января суд займется исследованием представленных доказательств по делу о строительстве ТЦ «Счастье». После этого могло быть вынесено окончательное решение.
Однако, как сообщил представитель ООО «УИП», производство по делу, инициированному в отношении «Счастья» третьим лицом приостановлено.
— Изначально решение было принято в суде первой инстанции. Потом апелляция это решение отменила и направила его в кассационную инстанцию. Там отменили постановление апелляции, и отправили дело в апелляционную инстанцию обратно на рассмотрение. Там оно будет находится до тех пор, пока решение по правомерности выдачи мэрией разрешения на строительство объекта не вступит в законную силу, — разъяснила Ольга Татаурова.
Заметим, что по мнению застройщика, подобная бюрократия очень болезненно сказывается на процессе возведения торгового центра.
— Объект стоит, и мы несем убытки. Строительные материалы дорожают. По нашим оценкам, если мы получим разрешение, на строительство понадобится