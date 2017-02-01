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09:35 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Сладкое средство укрепления иммунитета

Выставка мёда работает во ДК ЖД.

В период простуд для укрепления иммунитета наравне с лекарствами народная медицина рекомендует употреблять мёд.

В кочевой пасеке Валерия Николаева — 200 пчелосемей, которые добывают лакомство от Краснодара до Волгограда. Десятки сортов меда сегодня привезли в Челябинск. В основном, это иммуноукрепляющие сорта.

«Это липовый мед и мед чабреца. Его надо употреблять сейчас. Сейчас, как говорится, грипп, простуды: принимать по чайной ложечке три раза в день: утром натощак, в обед и вечером также», — советует пасечник Валерий Николаев.

Пчеловод советует присмотреться к новым сортам: ежевичному, дягилевому, черноклену. Хвалит прополис, который считает природным антибиотиком, и «пчелиный хлеб» — пергу. Говорит, что выгоднее всего взять трёхлитровый цветочный мёд или получить килограмм лесного вдобавок к любому другому.

«Я пришла за медом, за донником. Не в первый раз уже. Мне он очень нравится. Купила донник, килограмм, и в подарок дали лесной. Мне это очень приятно», — говорит Галина Тарнавская.

Выбрать мед южноуральцы смогут до 5 февраля во дворце культуры железнодорожников.

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