Google намерена засудить россиянина за букву «G»

Робот успешно прошел тест «Докажите, что вы не робот»

Адрес сайта Попова отличается от домена поисковика Google одним символом: россиянин использовал Unicode-символ 0262 — «ɢ» вместо буквы «G». В компании считают, что Попов использует фальшивый адрес Google для рассылки спама, сбора персональных данных пользователей и распространения вредоносного программного обеспечения.

Виталий Попов называет обвинения компании ложью и не собирается расставаться с доменом по требованию Google.

«Нет ни единого факта, указывающего на то, что я рассылаю рекламные сообщения, которые идентифицируются как спам в соответствии с позицией официальных лиц в США. Ни единого доказательства», — говорится в заявлении, которым Попов поделился с изданием.

В Google заявили, что компания не комментирует судебные разбирательства до их завершения.