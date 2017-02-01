Google намерена засудить россиянина за букву «G»
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Компания Google пожаловалась в арбитражный суд на россиянина Виталия Попова, владеющего доменом ɢoogle.com, сообщает портал Vice Motherboard.
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Компания Google пожаловалась в арбитражный суд на россиянина Виталия Попова, владеющего доменом ɢoogle.com, сообщает портал Vice Motherboard.
Адрес сайта Попова отличается от домена поисковика Google одним символом: россиянин использовал
Виталий Попов называет обвинения компании ложью и не собирается расставаться с доменом по требованию Google.
«Нет ни единого факта, указывающего на то, что я рассылаю рекламные сообщения, которые идентифицируются как спам в соответствии с позицией официальных лиц в США. Ни единого доказательства», — говорится в заявлении, которым Попов поделился с изданием.
В Google заявили, что компания не комментирует судебные разбирательства до их завершения.