Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Завтрак оказался полезным для сердца и сосудов
"Надо ждать беды": вице-премьер РФ о зарплатах ряда россиян
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Дэвид и Виктория Бекхэм сыграли повторную свадьбу
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
"Это может вызвать панику": ДНР про реальные потери ВСУ - СМИ
Секретарь Порошенко про Авдеевку: Почти катастрофа
Хелен Миррен поделилась снимком без макияжа
Дэвид и Виктория Бекхэм сыграли повторную свадьбу
Разговор с Путиным стал для Трампа важнее звонка Меркель – Bild
Секретарь Порошенко про Авдеевку: Почти катастрофа
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
9NASA показало посадку зонда на Титан
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
09:40 (мск), источник: РИА Новости

Google намерена засудить россиянина за букву «G»

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Компания Google пожаловалась в арбитражный суд на россиянина Виталия Попова, владеющего доменом ɢoogle.com, сообщает портал Vice Motherboard.

Источник: AP 2016
Читайте также
Робот успешно прошел тест «Докажите, что вы не робот»

Адрес сайта Попова отличается от домена поисковика Google одним символом: россиянин использовал Unicode-символ 0262 — «ɢ» вместо буквы «G». В компании считают, что Попов использует фальшивый адрес Google для рассылки спама, сбора персональных данных пользователей и распространения вредоносного программного обеспечения.

Виталий Попов называет обвинения компании ложью и не собирается расставаться с доменом по требованию Google.

«Нет ни единого факта, указывающего на то, что я рассылаю рекламные сообщения, которые идентифицируются как спам в соответствии с позицией официальных лиц в США. Ни единого доказательства», — говорится в заявлении, которым Попов поделился с изданием.

В Google заявили, что компания не комментирует судебные разбирательства до их завершения.

Комментарии
2
Тамара Гранаткина
Наверное у юристов там мало забот, вот и думают чем бы заняться, только б как-то задеть Россию или хотя бы просто россиянина.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Иван Петров
А против нашей буквы "Ж" они ничего не имеют?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
У РФ есть достоверные сведения, что Авдеевку атаковали украинские силы
Россияне с 1 февраля получили право на «дальневосточный гектар»
Что изменится в жизни россиян в феврале
Представителям Белого дома запретили выступать на CNN
Число выезжающих за границу россиян за год сократилось вдвое
Бывшая сотрудница компании Трампа рассказала о его нарциссизме
Специалисты озвучили новые обстоятельства крушения Ту-154 в Сочи
Американский ракетный крейсер сел на мель у берегов Японии
Спорт
С китайским оттенком: в Европе закрылось трансферное окно Главные новости в сфере переходов, как это ни странно, связаны с китайскими клубами, проявившими невероятную активность на европейском рынке
Авто
320 км/ч по Москве: водитель без прав поговорил с журналистами Журналисты пообщались с мужчиной, который уверяет, что неоднократно превышал скоростной режим в Москве, разгоняясь в городе до 300 км/ч
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса Пэрис Джексон сыграет гуру соцсетей — «супершикарную», стильную и устрашающую героиню
Недвижимость
В Москве и Петербурге появится «умное жилье»
Объявлен мораторий на строительство в центре Петербурга
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Должников по алиментам лишат единственного жилья
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь