Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Минздрав не станет вводить запрет на продажу табака родившимся после 2015 года
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Пара делает совместные снимки, находясь в разных уголках планеты
Херсонес не отдадут РПЦ до создания помещений для экспонатов Крымская епархия попросила передать ей всемирно известный музей-заповедник
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
В Госдуме призвали перестать церемониться с Порошенко - СМИ
В армии Украины сказали о «сдохших» БМП Порошенко
Хелен Миррен поделилась снимком без макияжа
Дэвид и Виктория Бекхэм сыграли повторную свадьбу
Разговор с Путиным стал для Трампа важнее звонка Меркель – Bild
Секретарь Порошенко про Авдеевку: Почти катастрофа
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
9NASA показало посадку зонда на Титан
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
09:48 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургский вокзал преобразят к ЧМ за 157 миллионов

Подрядчика найдут к 12 февраля.

Источник: УралИнформБюро

Вокзальный комплекс в Екатеринбурге модернизируют к ЧМ-2018. Соответствующий тендер РЖД опубликован на сайте госзакупок. Цена контракта — 157,4 миллиона рублей, передает «Уралинформбюро».

В техническом задании подрядчику детально расписали почти 2,7 тысячи видов работ. Задачи включают разборку кафе и павильонов, благоустройство привокзальной площади, строительство кабельной канализации для электрических сетей, монтаж лифтов и сооружение навеса центрального входа.

Подрядчик будет определен 12 февраля. Выполнить работы необходимо до конца 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Москва добавит свердловчанам 750 миллионов на школы
Россияне с 1 февраля получили право на «дальневосточный гектар»
Что изменится в жизни россиян в феврале
Представителям Белого дома запретили выступать на CNN
Число выезжающих за границу россиян за год сократилось вдвое
Бывшая сотрудница компании Трампа рассказала о его нарциссизме
Специалисты озвучили новые обстоятельства крушения Ту-154 в Сочи
Американский ракетный крейсер сел на мель у берегов Японии
Спорт
С китайским оттенком: в Европе закрылось трансферное окно Главные новости в сфере переходов, как это ни странно, связаны с китайскими клубами, проявившими невероятную активность на европейском рынке
Авто
320 км/ч по Москве: водитель без прав поговорил с журналистами Журналисты пообщались с мужчиной, который уверяет, что неоднократно превышал скоростной режим в Москве, разгоняясь в городе до 300 км/ч
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса Пэрис Джексон сыграет гуру соцсетей — «супершикарную», стильную и устрашающую героиню
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
На рынке жилья прошла волна банкротств
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Должников по алиментам лишат единственного жилья
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь