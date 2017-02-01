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10:33 (мск), источник: AmurMedia.ru

Дмитрий Медведев выделил Хабаровскому краю 1,87 млн рублей на парки

Бюджетные субсидии на обустройство мест массового отдыха получат 72 субъекта РФ.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 1 февраля, AmurMedia.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в текущем году на обустройство парков в городах с населением до 250 тысяч человек будет распределено 500 млн рублей. Текст документа размещен на сайте кабмина, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на газету «Известия».

Согласно опубликованному документу, Хабаровский край получит 1 млн 876 тысяч рублей на парки. Всего же бюджетное финансирование обустройства «мест массового отдыха населения» коснется 72 субъектов федерации. Постановление премьер-министра также регламентирует «порядок осуществления контроля использования этих средств».

Чтобы получить субсидию, высшее должностное лицо конкретного субъекта РФ должно до 1 марта заключить соглашение о ее предоставлении с министерством строительства и ЖКХ. Список городов, в которых будут обустроены парки, и перечень условия получения субсидий регионам поручено подготовить до 1 апреля.

Судя по правительственному постановлению, наибольший объем финансирования получит бюджет Ростовской области (24,9 млн рублей), меньше всего достанется Чукотскому автономному округу (470 тысяч рублей).

Как ранее сообщали «Известия», российское правительство решило выделить на благоустройство городской среды в регионах свыше 20 млрд рублей. Предполагается, что в течение ближайших пяти лет в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будет создана продуманная и современная инфраструктура в региональных городах.

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