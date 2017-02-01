Трамваи и троллейбусы пока не встанут: ТТУ в Екатеринбурге начало выплачивать задолженность
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Тем не менее, ТТУ ограничили подачу энергоснабжения. Об этом Накануне.RU сообщили в Екатеринбургской электросетевой компании.
На работу электротранспорта Екатеринбурга введение ограничения никак не повлияет, никаких сбоев не ожидается. Но пока неизвестно, успеет ли ТТУ до 6 февраля полностью погасить задолженность.
31 января в прокуратуре города проведено совещание с участием заместителя главы администрации Екатеринбурга Владимира Гейко и с представителями «Екатеринбургэнергосбыт» и ТТУ. Был согласован график выплат по существующему долгу.
Ситуация по надлежащему оказанию транспортных услуг населению находится на контроле прокуратуры.