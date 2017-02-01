В Уфе продолжается строительство второй очереди набережной Белой

Как напоминают в столичной мэрии, вместо старой конструкции откосного типа здесь строится новое трехуровневое гидротехническое сооружение — продолжение уже возведенного в рамках в первой очереди строительства. Здесь также предусмотрены лестничные спуски, пандусы и пешеходные дорожки.

Проект укрепления берега Белой и строительства набережной реализуется в рамках программы «Экология и природные ресурсы Башкортостана». Стоимость работ по второй очереди — порядка 2,5 млрд рублей. Первой — более 1,34 млрд рублей.