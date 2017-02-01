Вырос налог на съемные квартиры в Минске
Ставки подоходного налог с физических лиц, сдающих в аренду жилье, выросли на 11%.
Ставки подоходного налог с физических лиц, сдающих в аренду жилье, выросли на 11%.
Об этом свидетельствует соответствующее решение Мингорисполкома от 21 декабря 2016 года № 260.
Ставки в среднем увеличены на 11% по отношению к ранее действовавшим. При установлении их размера соблюдены подходы по дифференциации в зависимости от расположения помещений — в Минске пять
Таким образом, ставки подоходного налога за за каждую сдаваемую жилую комнату, садовые домики, дачи теперь составляют в месяц для первой
Что касается нежилых помещений, то ставки установлены за металлический или деревянный гараж,
За другое нежилое помещение ставки установлены за 1 кв.м площади в размере 5,0 — для первой и второй
В Минске зарегистрировано около 58,5 тыс. физических лиц, сдающих жилье внаем (пять лет назад таких плательщиков было 42 тыс.). Изменение размера ставок подоходного налога в Минске связано с тем, что в Налоговый кодекс Беларуси с 1 января 2017 года внесены изменения и дополнения.