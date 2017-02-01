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10:21 (мск), источник: Ежедневник.by

Вырос налог на съемные квартиры в Минске

Ставки подоходного налог с физических лиц, сдающих в аренду жилье, выросли на 11%.

Источник: Ежедневник.by

Об этом свидетельствует соответствующее решение Мингорисполкома от 21 декабря 2016 года № 260.

Ставки в среднем увеличены на 11% по отношению к ранее действовавшим. При установлении их размера соблюдены подходы по дифференциации в зависимости от расположения помещений — в Минске пять экономико-планировочных зон.

Таким образом, ставки подоходного налога за за каждую сдаваемую жилую комнату, садовые домики, дачи теперь составляют в месяц для первой экономико-планировочной зоны 30,5 рублей, для второй — 25,5, третьей и четвертой — 21,5, пятой — 17,5 рублей.

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Что касается нежилых помещений, то ставки установлены за металлический или деревянный гараж, машино-место для первой экономико-планировочной зоны в размере 10 рублей, для второй — 8,5, для третьей, четвертой и пятой — 6,5; за железобетонный или кирпичный гараж — для первой и второй экономико-планировочных зон — 12,8, для третьей, четвертой и пятой — 11,7 в месяц.

За другое нежилое помещение ставки установлены за 1 кв.м площади в размере 5,0 — для первой и второй экономико-планировочных зон, 3,3 — для третьей, 2,8 — для четвертой и пятой.

В Минске зарегистрировано около 58,5 тыс. физических лиц, сдающих жилье внаем (пять лет назад таких плательщиков было 42 тыс.). Изменение размера ставок подоходного налога в Минске связано с тем, что в Налоговый кодекс Беларуси с 1 января 2017 года внесены изменения и дополнения.

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