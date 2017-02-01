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10:28 (мск), источник: Губерния онлайн

Трассу Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре ждет масштабная реконструкция

Ремонтные работы будут вестись до 2025 года.

Источник: Reuters

Восемь лет займет реконструкция трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. До 2025 года планируется отремонтировать более 40 участков дороги общей протяженностью свыше 350 километров, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

Ранее сообщалось, что до 2020 года из федерального бюджета в рамках программы «Развитие транспортной системы России» на реконструкцию трассы, связывающей краевой центр и город Юности, планируют выделить 690 млн рублей.

Как заявил губернатор края Вячеслав Шпорт, реконструкция магистрали будет вестись до 2025 года. До этого времени дорожники должны отремонтировать 41 участок протяженностью 359 километров. Сегодня работы развернулись на трех отрезках: 113 — 118 км, 148 — 158 км, а также 51 — 53 км, который планируют ввести в эксплуатацию в 2017 году. Проектная документация готова еще на несколько участков.

Краевые власти также планируют отремонтировать дороги в самом городе Юности. На эти цели из бюджета региона в этом году выделено около 463 млн рублей.

Работы продолжатся и на других краевых магистралях. Так, на трассе Селихино — Николаевск-на-Амуре планируют обновить около 26 километров дороги.

Ранее портал «Губерния» сообщал, что в этом году планируется завершить строительство автодороги Лидога — Ванино.

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