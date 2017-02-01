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10:25 (мск), источник: АиФ Красноярск

Цены на самый популярный овощ в Красноярском крае снизились на 11,8%

Картофель подешевел. А капуста стала стоить дороже.

Источник: Reuters

Красноярскстат подсчитал, как изменились цены на сельхозпродукцию в крае за год. Специалисты сравнили стоимость продукции в декабре 2016 года и в декабре 2015 года. В среднем цены выросли на 3,3%. Так на зерновые и зернобобовые культуры прирост цен составил 2,7%. Дороже стали: рожь — 27,%, овес — 23,%, горох — 9,2%, пшеница — 2,1%. При этом наблюдалось уменьшение цен на ячмень на 3,3%.

Среди овощных культур наибольшее снижение цен зафиксировано на свеклу и морковь — на 18,4% и на 18,3% соответственно, а так же на картофель — на 11,8%. А вот капуста стала стоить дороже на 2%.

Из продукции животноводства более всего увеличились цены на яйца куриные на 11,1%, молоко — на 7,3%. При этом живой скот и птица подешевели. Снижение цен отмечено на птицу сельскохозяйственную на 10,4%, крупный рогатый скот — на 1,9%, свиней — на 0,4%.

Интересно, что Красноярский край попал в топ 10 крупнейших производителей картофеля в России и занял в нем четвертое место. За прошедший год в нашем регионе было собрано 1240 тонн картофеля. Рейтинг составил алтайский портал Doc22. Лидеры рейтинга — Воронежская область, республика Татарстан и Брянская область.

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