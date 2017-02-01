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12:29 (мск), источник: Новый Калининград

Калининграду выделили 31 млн рублей на компенсацию пенсионерам взносов на капремонт

Федеральные власти выделяют Калининградской области 31 млн рублей на компенсацию пожилым неработающим людям взносов на капремонт.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства РФ в среду. Всего по России распределено 2,38 млрд рублей.

Напомним, неработающим пенсионерам старше 70 лет государство готово компенсировать 50% взноса, старше 80 лет — 100%.

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