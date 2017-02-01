На Ольхоне начнут выращивать три урожая овощей за год

Уникальный проект по строительству теплицы и зимнего сада с вермикультурной фермой для переработки органических отходов реализуется в «Усадьбе Бенчаровых» на байкальском острове Ольхон. Как сообщает 1 февраля пресс-служба координационного совета острова, уже летом будет построена круглогодичная теплица площадью 100 кв. м, где за год можно вырастить три урожая овощей и зелени. Кроме того, благодаря вермикультуре все отходы будут перерабатываться в эко-почву и концентрированный почвенный раствор.

«Стоимость реализации проекта составляет около 500 тыс. рублей, — сообщил куратор школы экотехнологий, президент Ассоциации экспертов по экотехнологиям, альтернативной энергетике и экологическому домостроению Игорь Огородников. — Овощи и зелень, выращенные в этой теплице, будут экологически чистыми. Оранжерея будет использоваться как рекреационная и демонстрационная зона, чтобы о подобном опыте узнало как можно больше жителей острова».