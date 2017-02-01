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10:43 (мск), источник: dostup1.ru

Магнитогорский меткомбинат провел ротацию руководящего состава

По словам гендиректора ММК, текущие изменения в значительной мере направлены на развитие кадрового потенциала руководителей.

Заместителем генерального директора по производству Магнитогорского металлургического комбината (ОАО «ММК», Челябинская область) назначен Сергей Ушаков, до этого работавший в должности заместителя гендиректора по коммерции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Заместитель гендиректора по производству Сергей Ласьков перешел на пост руководителя ООО «ОСК».

К исполнению обязанностей руководителя коммерческого блока комбината приступает Сергей Ненашев, до этого работавший в должности директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии ОАО «ММК».

Директору ООО «ОСК» Александру Мухину предстоит возглавить технический департамент комбината. Его предшественник на этом посту Григорий Щуров переходит на должность директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии ММК.

«Текущие ротации в значительной мере направлены на развитие кадрового потенциала руководителей. В данном случае можно увидеть и стратегические цели. Смена руководителя производственного блока предприятия отражает курс компании на развитие металлургических переделов», — прокомментировал назначения генеральный директор ОАО «ММК» Павел Шиляев.

По его словам, на ММК есть два основных профиля — металлургический и прокатный. «Сергей Ушаков не только один из самых опытных управленцев, но и отличный специалист металлургического передела. В свою очередь, в программе ближайших лет — модернизация производственных мощностей. Здесь опыт Сергея Ласькова в руководстве крупнейшей компанией Группы будет наиболее востребованным, ведь за его плечами строительство и ввод в эксплуатацию комплекса стана 2000 холодной прокатки», — сказал гендиректор.

Отметил он и организаторский талант Александра Мухина, который будет реализован на новом для него направлении — формирование технической политики ММК. «Уверен, что одну из самых сложных задач — реализацию политики в области охраны труда и экологии сможет успешно решать Григорий Щуров, причем решать в тесной взаимосвязи с технической политикой комбината. Сергею Ненашеву предстоит взять на себя ответственность за один из самых значимых векторов развития комбината — коммерческий», — добавил Павел Шиляев.

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