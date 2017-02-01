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11:15 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Москва добавит свердловчанам 750 миллионов на школы

И почти миллиард на дороги.

Источник: УралИнформБюро

В 2017 году Свердловская область получит 2,82 миллиарда рублей различных субсидий и трансфертов из Москвы, передает «Уралинформбюро».

По программе софинансирования самая значительная сумма — 748,8 миллиона рублей — направляется на создание новых мест в школах. Еще 655,4 миллиона выделяется на оказание свердловчанам высокотехнологичной медпомощи, не включенной в программу ОМС. 306,4 миллиона — на возмещение части процентной ставки по инвесткредитам в агропромышленном комплексе.

Кроме того, Средний Урал получит межбюджетный трансферт в 910 миллионов рублей на осуществление крупных и особо важных проектов в сфере дорожного хозяйства. На поддержку малого и среднего бизнеса (включая фермерские хозяйства), а также молодежного предпринимательства Москва выделит 164,1 миллиона рублей. 35 миллионов пойдут на поддержку театров в городах с численностью до 300 тысяч человек.

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