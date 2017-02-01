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11:30 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области за два года капитально отремонтировали 270 многоэтажек

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах региона действует в Воронеже с декабря 2014 года.

В Воронежской области 270 многоквартирных домов отремонтировали в рамках краткосрочного плана капремонта на 2015−2016 годы, сообщила пресс-служба регионального Фонда капитального ремонта (ФКР) в среду, 1 февраля. Реализация плана завершилась. Жилищные условия смогли улучшить 19,7 тыс. человек.

В рамках плана в домах региона выполнили более тысячи видов работ на общую сумму 613,3 млн рублей. Ремонт прошел в 47 муниципальных образованиях. Собираемость взносов на капитальный ремонт в регионе в 2016 году составила 87,5%, что выше среднероссийского показателя на 4,5%.

В региональную программу капремонта многоквартирных домов на 2014−2044 годы включены более 8,9 тыс. домов. Фонд капремонта приступил к реализации плана капремонта на 2016 — 2017 годы в декабре 2016 года. По плану, до 2018 года в регионе отремонтируют 576 домов. Стоимость работ составит около 2,2 млрд рублей. В домах отремонтируют внутридомовые инженерные сети, фасады, кровли. В результате жилищные условия улучшат более 50 тыс. человек.

План на 2016 — 2017 годы предусматривает капитальный ремонт или замену 121 лифта в 31 многоквартирном доме. Общая стоимость планируемых работ составляет 216,8 млн рублей.

Контекст

В Воронеже на ремонт многоквартирных домов в рамках региональной программы капремонта в 2017—2019 годах потратят 3,05 млрд рублей. Часть средств Фонда капремонта направят на замену лифтов. За три года мэрия Воронежа запланировала привести в порядок системы электроснабжения и теплоснабжения в 236 домах, системы водоснабжения и водоотведения в 101 доме, отремонтировать фасады 94 домов, перекрыть 91 крышу, восстановитьсемь фундаментов и навести порядок в 15 подвалах.

В 2017- 2019 годах мэрия также планирует заменить 286 лифтов в 76 домах. Бюджету Фонда капремонта это обойдется в 600 млн рублей.

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах региона действует в Воронеже с декабря 2014 года. Воронежцы пополняют бюджет фонда, ежемесячно перечисляя на его счет 6,6 рубля за каждый квадратный метр общей площади своих квартир. К сентябрю 2016 года сумма взносов на капитальный ремонт составила 2,3 млрд рублей.

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