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11:31 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Южный Урал получит из федерального бюджета 176 миллионов на школу в Парковом

ЧЕЛЯБИНСК, 1 февраля, РИА ФедералПресс. Правительство РФ одобрило заявку Челябинской области на возмещение части затрат по строительству школы в новом микрорайоне Парковый в областном центре, сообщает пресс-служба главы региона.

Согласно распоряжению председателя правительства Дмитрия Медведева, область получит 175,7 млн рублей на эти цели.

Напомним, ранее область направила заявку на участие в федеральной программе по строительству школ. Общая стоимость строительства образовательного учреждения с учетом оснащения всем необходимым оборудованием превысила 871 млн рублей. Открытие школы на 1175 учащихся запланировано на 1 сентября 2017 года.

Предполагается, что она будет соответствовать самым современным требованиям и стандартам. В здании предусмотрены два спортзала, для игровых видов спорта и гимнастический, а также актовый зал на 250 мест, большая библиотека для интерактивного обучения и даже кинозал.

На прилегающей территории планируется разместить большое футбольное поле, беговую дорожку и две спортивные площадки.

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