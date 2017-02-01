Южный Урал получит из федерального бюджета 176 миллионов на школу в Парковом

Согласно распоряжению председателя правительства Дмитрия Медведева, область получит 175,7 млн рублей на эти цели.

Напомним, ранее область направила заявку на участие в федеральной программе по строительству школ. Общая стоимость строительства образовательного учреждения с учетом оснащения всем необходимым оборудованием превысила 871 млн рублей. Открытие школы на 1175 учащихся запланировано на 1 сентября 2017 года.

Предполагается, что она будет соответствовать самым современным требованиям и стандартам. В здании предусмотрены два спортзала, для игровых видов спорта и гимнастический, а также актовый зал на 250 мест, большая библиотека для интерактивного обучения и даже кинозал.

На прилегающей территории планируется разместить большое футбольное поле, беговую дорожку и две спортивные площадки.