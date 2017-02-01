Двораковский выступил за раскрытие налоговой тайны «Газпромнефти-ОНПЗ»
Мэр Омска считает, что нефтегазовый холдинг не оборонное предприятие.
Мэр Омска считает, что нефтегазовый холдинг не оборонное предприятие.
Сегодня, 1 февраля, в ходе
У «отца города» сложилось свое мнение на этот счет. Он твердо уверен: пора раскрывать налоговую тайну омского нефтезавода. И отказаться от схемы процессинга на предприятии.
Вячеслав Двораковский, мэр Омска:
— Ассоциация предпринимателей и бизнесменов занимается этой проблемой с 2006 года, и у меня на этот счет есть вся переписка. Членом ассоциации является Виктор Рябов, бывший директор ОНПЗ, поэтому к этой проблеме вернулись. По старому это называлось хозрасчетом, по новому — процессингом.
Мое твердое убеждение — должно быть найдено решение, позитивное для бюджета региона. А для этого необходимо открыть бюджет нефтяных компаний, чтобы провести реальный анализ. В конце концов это не оборонные предприятия, чтобы так засекретить. Но за основу нужно взять уже имеющиеся платежи. Они должны быть не меньше прежней суммы. Конечно, компания «Газпром нефть» выполняет в Омской области социальные проекты. Реконструкция … Но давайте все сядем и прочитаем, насколько эта компенсация объемная и так далее. Но эту проблему должны решать органы государственной власти.
Отметим, что в конце минувшего года депутаты Заксрбания и Горсовета направили коллективное письмо главе «Газпрома» Алексею Миллера. Парламентарии попросили отказаться от процессинга на нефтезаводе.
В свою очередь, в нефтегазовом холдинге приготовили ответ.
Добавим, Вячеслав Двораковский одним из первых заговорил о несправедливом распределении налогов «Газпрома».