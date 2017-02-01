Двораковский выступил за раскрытие налоговой тайны «Газпромнефти-ОНПЗ»

— Ассоциация предпринимателей и бизнесменов занимается этой проблемой с 2006 года, и у меня на этот счет есть вся переписка. Членом ассоциации является Виктор Рябов, бывший директор ОНПЗ, поэтому к этой проблеме вернулись. По старому это называлось хозрасчетом, по новому — процессингом.

У «отца города» сложилось свое мнение на этот счет. Он твердо уверен: пора раскрывать налоговую тайну омского нефтезавода. И отказаться от схемы процессинга на предприятии.

Мое твердое убеждение — должно быть найдено решение, позитивное для бюджета региона. А для этого необходимо открыть бюджет нефтяных компаний, чтобы провести реальный анализ. В конце концов это не оборонные предприятия, чтобы так засекретить. Но за основу нужно взять уже имеющиеся платежи. Они должны быть не меньше прежней суммы. Конечно, компания «Газпром нефть» выполняет в Омской области социальные проекты. Реконструкция … Но давайте все сядем и прочитаем, насколько эта компенсация объемная и так далее. Но эту проблему должны решать органы государственной власти.

Отметим, что в конце минувшего года депутаты Заксрбания и Горсовета направили коллективное письмо главе «Газпрома» Алексею Миллера. Парламентарии попросили отказаться от процессинга на нефтезаводе.

В свою очередь, в нефтегазовом холдинге приготовили ответ. Во-первых, уменьшили сумму налогов, во-вторых — заявили, что итак платят достаточно в бюджет региона. И третье -пригрозили снизить налоговые поступления.

Добавим, Вячеслав Двораковский одним из первых заговорил о несправедливом распределении налогов «Газпрома».