В Башкирии по программе капремонта в 2017 году планируют отремонтировать 1064 дома

С начала года в республике уже отремонтированы 18 многоквартирных домов. Ремонтные работы ведутся еще в 110 домах.

За соблюдением сроков и качества проводимых работ следят не только специалисты Регионального оператора, но и сами жители домов. На каждом доме при проведении ремонтных работ в обязательном порядке размещается информационный стенд, где указаны сроки проведения капремонта, контактные телефоны ответственных лиц и другая полезная для собственников информация.

Основным источником финансирования капремонта являются средства самих собственников, которые поступают в «общий котел» в виде ежемесячно оплачиваемых взносов. Поэтому от добросовестности каждого собственника напрямую зависит реализация программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах, отметили в пресс-службе Регионального оператора.

В Башкортостане взнос на капитальный ремонт является одним из самых низких в Приволжском федеральном округе. Его размер пока по-прежнему неизменен и составляет 5,20 рубля с квадратного метра общей площади жилья для домов до 6 этажей (включительно) и 5,80 рубля для домов с этажностью более 6 этажей.

Ассоциация региональных операторов капитального ремонта (АРОКР) проведен мониторинг минимального размера взноса на капремонт во всех субъектах России для того, чтобы выяснить, в каких регионах минимальный размер взноса дифференцирован и по каким признакам.

В ходе мониторинга выяснилось, что за период действия региональных программ в 45 субъектах увеличился размер минимального взноса. Максимальное увеличение размера взноса произошло в Тульской области — на 34,67 процента и в Республике Саха (Якутия) — на 32,20 процента. Минимальное — в Самарской — на 3,75 процента, Псковской области — на 3,80 процента, а также в Красноярском крае — на 3,85 процента.

Как сообщало агентство «Башинформ», в 2016 году вместо запланированных 1063 многоквартирных домов отремонтировано 1202 на общую сумму около 2,7 млрд рублей. Благодаря проведенному капремонту условия проживания улучшили более 160 тысяч жителей республики.