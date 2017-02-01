В Новосибирске проблемами транспорта займётся комиссия экспертов

Вчера прошли вторые дебаты дискуссионных площадок «Городские приоритеты». Специалисты мэрии, эксперты и общественники обсуждали вопросы транспортной отрасли.

Проблемы общественного транспорта копились в Новосибирске годами, поэтому их решение невозможно без существенных изменений, — рассказал Роман Дронов, начальник управления пассажирских перевозок мэрии.

Сейчас муниципальная сеть наземного пассажирского транспорта Новосибирска включает 160 маршрутов (14 троллейбусных, 12 — трамвайных, 77 — автобусных, 57 — маршрутных такси). Её протяженность — более 2,8 тыс. км. Горожан возят 1846 единиц транспорта. Но город растет, появляются новые жилмассивы, и их жители не должны быть отрезаны от мира, их надо перевозить. Это делается — открыты новые маршруты до ж/м Акатуйский, больше транспорта пущено к Южно-Чемскому, Березовому, Новомарусино, Стрижам. Впервые за многие годы построена новая трамвайная линия — до Чистой Слободы. Кроме того, в городе появились полосы для общественного транспорта, это еще один плюс.

Эксперты акцентировали внимание собравшихся на необходимости формирования рациональной, понятной маршрутной схемы города, где особая роль будет отведена метрополитену, скоростным внеуличным видам транспорта и транспортно-пересадочным узлам. Именно они составят каркас будущей транспортной системы.

С этим мнением согласен доцент кафедры электротехнических комплексов НГТУ Михаил Никулин, который видит большие перспективы в развитии рельсовых видов транспорта: линий железной дороги, метрополитена и трамвая.

На дебатах говорили и о таком средстве передвижения как велосипед. Общественники заявляли, что для начала нужно восстановить велоструктуры в Академгородке, культивировать этот вид городского транспорта в дисперсных парках, применять при формировании схем транзитных маршрутов.

Выступления участников дискуссии касались не только стратегического развития транспортной отрасли, но и конкретных проблем. Жители Советского района предложили обустроить конечный остановочный пункт «Цветной проезд». Активисты ТОСа «Правые Чёмы» сетовали на то, что около железнодорожной станции нет перехватывающей бесплатной парковки. ТОС «Золотая горка» предложил продлить маршрут такси № 44 и 44а до ул. Полякова. Горожане уверены, что выделенные полосы общественного транспорта должны быть на всех загруженных городских магистралях, в том числе и на ул. Большевистской, а безналичный расчёт за проезд необходимо внедрять и в маршрутных такси.

«Мнение каждого из вас ценно, — сказал Анатолий Локоть, мэр Новосибирска, подводя итоги общественной дискуссии. — Мы его учтем и примем меры». Решение создать аналитическую группу при департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса было принято мэром прямо на площадке. В группу войдут специалисты, которые будут вести анализ ситуации, предложений и формировать стратегию развития транспортной отрасли города.

Новосибирцы могут подать свои предложения не только в дни проведения дискуссий, но и присылать по электронной почте: priority@admnsk.ru.

Следующие дебаты, о дорогах, состоятся завтра, 2 февраля, в 17 часов по адресу Кр. Проспект, 38.

Информация о дискуссионных площадках размещена на сайте: priority.novo-sibirsk.ru/ (http://приоритеты.новосибирск.рф/).