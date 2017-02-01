ЦБ РФ утвердил оформление банкнот в 200 и 2000 рублей

На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром “Восточный” в Амурской области

Отмечается, что решение Совета директоров Банка России было принято по итогам общероссийского конкурса по выбору символов для новых банкнот, которые поступят в обращение в конце 2017 года, который проводился с июня по октябрь 2016 года.