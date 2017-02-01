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11:24 (мск), источник: Интерфакс

ЦБ РФ утвердил оформление банкнот в 200 и 2000 рублей

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU — Совет директоров Банка России принял решение об оформлении банкнот номиналами 200 и 2000 рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Источник: ЦБ РФ
На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром “Восточный” в Амурской области

Отмечается, что решение Совета директоров Банка России было принято по итогам общероссийского конкурса по выбору символов для новых банкнот, которые поступят в обращение в конце 2017 года, который проводился с июня по октябрь 2016 года.

На конкурс были выдвинуты более 5000 номинантов — достопримечательностей из 1113 городов России. В лонг-лист конкурса, преодолев порог в 5000 голосов, вошли 76 символов из 49 российских регионов. По итогам всероссийского социологического исследования из лонг-листа были выбраны 10 финалистов. На последнем этапе конкурса всероссийским голосованием, в котором приняли участие более 3 млн человек, и определились победители — достопримечательности Дальнего Востока и Севастополя. Итоги конкурса были объявлены 7 октября 2016 года в эфире телеканала «Россия 1».

Комментарии
17
игорь
АБ тебе надо или в европу ехать или на украину жить !!! в голову не приходило тебе ???
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Варяг
езжай-ка ты в укропию, если так тебе тут все не любо. а нет - тогда не гунди, а улучшай хотя бы что-то в районе своего подъезда.
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эльшат мехтиев
Цена ей 250 р, так что коллекционной значимости у неё нет. По факту про Крым можно забыть лет так на 15-20. Только подъем самой Украины и интеграция её с Европой определит дальнейшую судьбу Крыма. А пока наш спаситель будет 15-20 лет готовить его к будущей передаче. Беспокоиться надо за другой регион...
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