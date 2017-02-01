Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Минздрав не станет вводить запрет на продажу табака родившимся после 2015 года
Госдеп США призвал немедленно прекратить огонь в Донбассе
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Светлана Бондарчук поделилась пляжным фото
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
«Вошло много танков»: в ДНР рассказали о прорыве ВСУ на Донбассе
Секретарь Порошенко про Авдеевку: почти катастрофа
Анастасия Шубская поздравила маму с днем рождения
Вера Брежнева опубликовала роскошный снимок со взрослой дочкой
СМИ: 66-летняя Бабкина смутила фанатов снимком без макияжа
Bild: разговор с Путиным для Трампа важнее Меркель
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
8Испанские демоны пробуждают весну
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
11:44 (мск), источник: УралПолит.ру

Транспортного коллапса не будет: перевозчики и энергетики Екатеринбурга достигли соглашения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля, ИА УралПолит.Ru. При содействии прокуратуры екатеринбургские энергетики и перевозчики достигли соглашения о реструктуризации дога за энергоресурсы.

Ранее в «Екатеринбургэнергосбыт» заявляли, что из-за долгов транспортных предприятий отключат трамвайные и троллейбусные линии Екатеринбурга.

Читайте также
В Екатеринбурге за долги энергетикам обесточен автобусный парк

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе областной прокуратуры, накануне, 31 января, в прокуратуре города состоялось совещание с участием директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» Ириной Мишиной и представителями ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» (МОАП) и ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ).

«По итогам совещания между руководством АО “Екатеринбургэнергосбыт”, ЕМУП “МОАП” и ЕМУП “ТТУ” достигнуто соглашение о реструктуризации задолженности и согласован график ее погашения… В настоящее время предприятия продолжают работу в обычном режиме, транспортные услуги населению оказываются», — отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, ЕМУП «ТТУ» и ЕМУП «МОАП» 30 января и 31 января погасили 15 млн рублей и 1,3 млн рублей задолженности перед АО «Екатеринбургэнергосбыт».

Как ранее писал «УралПолит.Ru», свердловские энергетики грозились трамвайные и троллейбусные линии уральской столицы 6 февраля из-за задолженности муниципальных перевозчиков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Свердловской области из-за гриппа и ОРВИ на карантин закрыто 120 детсадов
Россияне с 1 февраля получили право на «дальневосточный гектар»
Что изменится в жизни россиян в феврале
Новые банкноты 200 и 2000 рублей получили свои символы
Стали известны новые обстоятельства крушения Ту-154 в Сочи
Совет Федерации ратифицировал соглашение по «Турецкому потоку»
Названа самая красивая хоккеистка России
Американский ракетный крейсер сел на мель у берегов Японии
Спорт
С китайским оттенком: в Европе закрылось трансферное окно Главные новости в сфере переходов, как это ни странно, связаны с китайскими клубами, проявившими невероятную активность на европейском рынке
Авто
Водитель Nissan решил помериться силой с океаном (видео) Владелец пикапа решил максимально близко полюбоваться морским прибоем. В итоге горе-водителя пришлось спасать с вертолета
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса Пэрис Джексон сыграет гуру соцсетей — «супершикарную», стильную и устрашающую героиню
Недвижимость
На рынке жилья прошла волна банкротств
Сбербанк облегчил сделки на первичном рынке жилья
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Должников по алиментам лишат единственного жилья
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь