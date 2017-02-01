Транспортного коллапса не будет: перевозчики и энергетики Екатеринбурга достигли соглашения

Ранее в «Екатеринбургэнергосбыт» заявляли, что из-за долгов транспортных предприятий отключат трамвайные и троллейбусные линии Екатеринбурга.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе областной прокуратуры, накануне, 31 января, в прокуратуре города состоялось совещание с участием директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» Ириной Мишиной и представителями ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» (МОАП) и ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ).

«По итогам совещания между руководством АО “Екатеринбургэнергосбыт”, ЕМУП “МОАП” и ЕМУП “ТТУ” достигнуто соглашение о реструктуризации задолженности и согласован график ее погашения… В настоящее время предприятия продолжают работу в обычном режиме, транспортные услуги населению оказываются», — отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, ЕМУП «ТТУ» и ЕМУП «МОАП» 30 января и 31 января погасили 15 млн рублей и 1,3 млн рублей задолженности перед АО «Екатеринбургэнергосбыт».