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11:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Перевозчики скорой помощи договорились с пермским Минздравом

Как стало известно «Ъ», ООО «Семь верст», по одной из версий, входящее в холдинг «ВТМ-Инвест, отозвало все девять жалоб на конкурс по предоставлению автомобилей для нужд Пермской городской станции скорой медицинской помощи.

Ранее УФАС приостановило по жалобе перевозчика все девять конкурсов. Перевозчик оспорил такой критерий конкурса, как наличие машин не старше пяти лет. Компания оспаривает также требование представить на конкурс рекомендательные и благодарственные письма от заказчиков — муниципальных и государственных учреждений здравоохранения.

По данным собеседника в ООО «Семь верст», компания отозвало свои жалобы после того, как перевозчику удалось договориться с Минздравом края об изменении условий конкурса: как ожидается из него исчезнут спорные положения.

Ранее «Ъ» сообщал, что краевые властям не удалось найти новых перевозчиков для Пермской станции скорой помощи. На конкурс из девяти лотов общей стоимостью 700 млн руб. заявились претенденты только на Дзержинский район Перми: действующий извозчик — ООО «Эффективная система здравоохранения» и прежний подрядчик — ООО «Феникс-Менеджмент». Конкурс проигнорировал основной игрок рынка — группа «ВТМ-Инвест», близкая к пермскому бизнесмену Олегу Боровику. Основная причина — низкие тарифы, предложенные минздравом, которые оказались даже ниже, чем в предыдущих договорах (303 руб\час вместо 308 руб. \час) Кроме того, ООО «Семь Верст» также пыталось оспорить требования конкурса о возрасте авто.

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