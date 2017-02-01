Символы Севастополя и Дальнего Востока будут изображены на банкнотах 200 и 2000 рублей

На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся символы Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области.

Новые купюры поступят в обращение в конце 2017 года.

Конкурс по выбору символов для новых банкнот номиналами 200 и 2000 рублей проводился с июня по октябрь 2016 года. В нем приняли участие свыше 5 тыс. достопримечательностей из 1,113 тыс. городов России. Отбор проходил в три этапа. Граждане впервые смогли самостоятельно предложить и выбрать то, что должно быть изображено на новых денежных знаках. Итоги конкурса были объявлены 7 октября 2016 года, победили Дальний Восток и Севастополь.

За Дальний Восток (космодром «Восточный», мост на остров Русский) проголосовало 546 тыс. 675 человек, за Севастополь (Херсонес Таврический, памятник затопленным кораблям) — 543 тыс. 858 человек, за Казань (Казанский Кремль, Приволжский федеральный университет) — 537 тыс. 843 человека, Сочи («Роза хутор», Олимпийский стадион «Фишт») — 513 тыс. 334 человека, Волгоград (скульптура «Родина-мать зовёт!», Мамаев курган) — 513 тыс. 270 человек. За ними следовали Петрозаводск, Нижний Новгород, Владимир, Иркутск, Сергиев Посад.